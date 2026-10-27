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六都市長候選人

台北市

新北市

桃園市

台中市

台南市

高雄市

其餘16縣市長候選人

基隆市

新竹市

新竹縣

苗栗縣

彰化縣

南投縣

雲林縣

嘉義市

嘉義縣

屏東縣

宜蘭縣

花蓮縣

台東縣

澎湖縣

連江縣

金門縣

2026九合一大選將於11月28日投票，各地候選人今（27）日正式抽出選舉號次，選戰也進入最後1個月衝刺。中選會日前完成資格審查，六都共有23人登記參選市長、其餘16縣市則有58人登記角逐縣市長，均符合候選資格。原訂全台22縣市於23日同步辦理候選人姓名號次抽籤，不料薔琵颱風來襲，多數縣市宣布停班停課，中選會因此將受影響地區抽籤作業順延至今天舉行；唯獨金門縣當天正常上班上課，縣長候選人上週五已率先完成抽籤，國民黨候選人陳玉珍抽中5號，成為全台最早確定號次的縣市長候選人之一。1號郭璽（台灣麻將最大黨）、2號林志成（無黨籍）、3號沈伯洋（民進黨）、4號蕭文乾（台灣SoR無法黨）、5號蔣萬安（國民黨）、6號唐新民（三勢團結促進聯盟）。1號蘇巧慧（民進黨）、2號蘇輝湟（無黨籍）、3號李四川（國民黨）。1號黃世杰（民進黨）、2號張善政（國民黨）。1號何欣純（民進黨）、2號洪麗華（司法正義黨）、3號江啟臣（國民黨）。1號蕭燐洪（無黨籍）、2號謝龍介（國民黨）、3號陳亭妃（民進黨）、4號葉人文（無黨籍）。1號張靜（司法改革黨）、2號王肇民（無黨籍）、3號柯志恩（國民黨）、4號洪方隆（無黨籍）、5號賴瑞隆（民進黨）。謝國樑（國民黨）、魏造文（無黨籍）、童子瑋（民進黨）。高虹安（無黨籍）、莊競程（民進黨）、何志勇（無黨籍）。鄭朝方（民進黨）、朱定瑀（無黨籍）、徐欣瑩（國民黨）。陳品安（民進黨）、鍾東錦（國民黨）。陳重嘉（無黨籍）、陳素月（民進黨）、邱建富（無黨籍）、魏平政（國民黨）。温世政（民進黨）、許淑華（國民黨）。吳炳輝（無黨籍）、張嘉郡（國民黨）、劉建國（民進黨）、林佳瑜（無黨籍）。黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（無黨籍）、陳愷璜（無黨籍）、張啓楷（民眾黨）、王美惠（民進黨）、王義成（無黨籍）。吳品叡（無黨籍）、蔡易餘（民進黨）。蘇清泉（國民黨）、周春米（民進黨）。陳宏毅（無黨籍）、吳宗憲（國民黨）、劉燦輝（無黨籍）、林國漳（民進黨）、楊鉯婷（無黨籍）。游淑貞（國民黨）、張峻（無黨籍）、魏嘉賢（無黨籍）、羅佩秦（台灣工黨）。陳瑩（民進黨）、吳秀華（國民黨）、李吳穎智（無黨籍）、王志偉（無黨籍）。吳淑瑾（民進黨）、陳振中（國民黨）、周倪安（台灣團結聯盟）、許智富（無黨籍）、陳盡川（無黨籍）、葉竹林（無黨籍）。王忠銘（國民黨）、曹爾元（無黨籍）。1號張國威（無黨籍）、2號李文良（無黨籍）、3號洪和成（無黨籍）、4號張火木（無黨籍）、5號陳玉珍（國民黨）、6號梁文韜（無黨籍）、7號黃世團（無黨籍）。