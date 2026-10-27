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公股「四合一」拍板定案 換股比率及董事席次分配出爐

公股投信「四合一」 員工權益保障及合併效益

公股投信「四合一」後發展策略 4金控今早盤股價創新高

公股投信「四合一」拍板定案，第一金控、兆豐金控、合庫金控及華南金控旗下投信子公司第一金投信、兆豐國際投信、合作金庫投信及華南永昌投信確定合併，並由資產管理規模最大、經營績效較佳的第一金投信擔任存續公司，預計10月底向金管會遞件申請，今（27）日早盤4家金控股價也都創下新高，其中第一金盤中來到43.45元，而兆豐金、華南金則在觸及最高價之後，出現賣壓，目前翻黑。第一金、兆豐金、合庫金、華南金上周四於證交所舉行重大訊息說明記者會，公布公股投信「四合一」的好消息，並將全數以普通股換股方式辦理，換股比例及董事席次分配也出爐，第一金投信每1股普通股，分別換發兆豐國際投信1.4532股、合作金庫投信2.7321股及華南永昌投信4.4140股，合計發行普通股5928萬6927股。合併後第一金持股第一金投信50.3%，兆豐金持股30.4%，合庫金持股9.8%及華南金持股9.5%。至於第一金投信也將設董事7席及監察人2席，由第一金控取得4席董事，兆豐金、合庫金及華南金各取得1席；監察人席次則由第一金及兆豐金各取得1席，第一金投信為存續公司，且沒計畫改名，至於合併後的董事長及總經理派任，因第一金持股過半且占4席董事，將由第一金派任董總。在員工權益保障方面，第一金投信比照近期同業案例，提供優於勞動基準法的員工安置計畫，包括全員留任（包括副總經理）、工作權保障3年、留任獎金、優退及優離等措施。客戶權益將由第一金投信概括承受，並依循相關法規，保障既有客戶權益不受影響。資訊系統整合規劃已在顧問協助下展開，並以「營運不中斷、資料正確完整、資訊安全及法令遵循可控」為核心原則進行穩定銜接。4家金控也強調，投信四合一整併案除可避免軟硬體設備的重複投資、降低營運成本外，更將藉由共同持股與經營發揮公股通路整合、產品多元化、規模經濟與成本優化等效益，以強化公股投信競爭力與服務品質，進一步提升獲利能力與增進股東權益。至於未來產品布局除涵蓋收益型、主題式、多重資產配置及法人客製化等產品外，並將持續開發退休理財、永續投資、跨境配置及高資產客戶需求的新型產品，並掌握「亞洲資產管理中心」的商機，努力成爲更有競爭力的資產管理國家隊。展望未來，4家金控及旗下投信將通力合作，加速資源整合，持續提升市場競爭力與獲利能力，兼顧客戶、股東及員工權益，共創三贏的成果。今日早盤4家金控股價也創新高，其中第一金盤中一度來到43.45元，漲逾2%，目前在42.65元盤整；華南金盤中也一度觸51元，漲逾1%，隨後賣壓出現，一度翻黑跌破50元，下探49.65元，之後又回到50元之上，目前小跌在50.2元盤整。至於兆豐金盤中也一度衝上56元新高，隨後也面臨賣壓，翻黑下探54.4元，目前在54.6元附近，而合庫金盤中最高來29.1元，漲逾3%，目前在28.7元盤整，仍上漲逾1%。