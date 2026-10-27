LOL《英雄聯盟》2026世界賽瑞士輪第四輪對戰與賽程出爐，台灣戰隊 CFO 將於周五（10月30日）凌晨4點迎戰歐洲戰隊 KC，雙方都落在1勝2敗組，這場BO3 將直接決定誰能繼續保住晉級希望，另一方面，T1、BLG 等2勝1敗隊伍也將爭取第三勝，爭取搶下8強門票。
T1 迎戰 MKOI BLG 對決 TES
LOL 世界賽瑞士輪第四輪，2勝1敗組共有6支隊伍，將分別爭奪晉級淘汰賽的資格，周四（10月29日）凌晨4點由歐洲戰隊 MKOI 對上衛冕軍 T1，上午7時則由北美戰隊 LYON 迎戰中國戰隊 IG，周五上午7時，則由 BLG 與 TES 上演中國內戰。
這3場比賽皆採BO3，獲勝隊伍即可將戰績提升至3勝1敗，直接晉級8強，T1在第三輪擊敗CFO後氣勢正盛，BLG則希望延續勝利，避免重演去年未能晉級8強淘汰賽的遺憾。
CFO 10/30凌晨4時生死戰！對決KC不能再輸
CFO 第四輪將於周五凌晨4點登場，對手是歐洲戰隊KC，兩隊目前同為1勝2敗，這場比賽是瑞士輪的淘汰賽，敗方將以1勝3敗遭到淘汰，勝方則能將戰績推進至2勝2敗，保留最後一輪的晉級機會。CFO上一輪面對T1未能取勝，接下來必須在BO3系列賽中調整狀態，爭取拿下關鍵勝利。
除了 CFO 與 KC 的對決，1勝2敗組還有另外兩場淘汰賽。周六（10月31日）凌晨4點，北美戰隊 TL 迎戰巴西戰隊 LOS，周六上午7時則由歐洲戰隊 G2 對上韓國戰隊 HLE，這3場淘汰賽的勝方都能將戰績提升至2勝2敗，繼續爭奪最後的8強席次，落敗隊伍則會直接結束本屆世界賽旅程。
🟡LOL《英雄聯盟》2026世界賽瑞士輪第四輪賽程時間
📌10月29日凌晨4點：MKOI vs. T1
📌10月29日上午7點：LYON vs. IG
📌10月30日凌晨4點：CFO vs. KC
📌10月30日上午7點：BLG vs. TES
📌10月31日凌晨4點：TL vs. LOS
📌10月31日上午7點：G2 vs. HLE
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LOL 世界賽瑞士輪第四輪，2勝1敗組共有6支隊伍，將分別爭奪晉級淘汰賽的資格，周四（10月29日）凌晨4點由歐洲戰隊 MKOI 對上衛冕軍 T1，上午7時則由北美戰隊 LYON 迎戰中國戰隊 IG，周五上午7時，則由 BLG 與 TES 上演中國內戰。
這3場比賽皆採BO3，獲勝隊伍即可將戰績提升至3勝1敗，直接晉級8強，T1在第三輪擊敗CFO後氣勢正盛，BLG則希望延續勝利，避免重演去年未能晉級8強淘汰賽的遺憾。
CFO 第四輪將於周五凌晨4點登場，對手是歐洲戰隊KC，兩隊目前同為1勝2敗，這場比賽是瑞士輪的淘汰賽，敗方將以1勝3敗遭到淘汰，勝方則能將戰績推進至2勝2敗，保留最後一輪的晉級機會。CFO上一輪面對T1未能取勝，接下來必須在BO3系列賽中調整狀態，爭取拿下關鍵勝利。
除了 CFO 與 KC 的對決，1勝2敗組還有另外兩場淘汰賽。周六（10月31日）凌晨4點，北美戰隊 TL 迎戰巴西戰隊 LOS，周六上午7時則由歐洲戰隊 G2 對上韓國戰隊 HLE，這3場淘汰賽的勝方都能將戰績提升至2勝2敗，繼續爭奪最後的8強席次，落敗隊伍則會直接結束本屆世界賽旅程。
📌10月29日凌晨4點：MKOI vs. T1
📌10月29日上午7點：LYON vs. IG
📌10月30日凌晨4點：CFO vs. KC
📌10月30日上午7點：BLG vs. TES
📌10月31日凌晨4點：TL vs. LOS
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