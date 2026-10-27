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台中市29歲謝姓男子具有幫派背景，涉嫌在台灣及柬埔寨兩地開設「星月茶行」，表面販售茶葉、經營網路行銷，實際卻是替非法博弈網站轉帳洗錢的地下「水房」，還透過人頭承租國內豪宅、套房架設VPN跳板，規避銀行防火牆查緝，短短2個月洗錢金額就超過5億6919萬元。刑事局偵查第六大隊歷經蒐證，分兩波行動逮捕謝男等21人，查扣現金、黃金及名車等贓證物，全案經台中地檢署依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴。刑事局今（27）日指出，偵查第六大隊第二隊於去年5月間接獲情資，發現具有地方幫派背景的謝男，與33歲趙姓會計等人，涉嫌在台中及柬埔寨兩地設立「星月茶行」，以販售茶葉及網路行銷為掩護，實際經營跨境洗錢水房，替各類非法博弈網站處理資金轉帳。警方調查，謝男等人為規避查緝，將部分洗錢作業移往柬埔寨，但因使用境外IP位址操作國內網路銀行轉帳，容易遭銀行防火牆封阻，集團便透過人頭承租台灣境內的透天豪宅及出租套房，架設VPN網路跳板，讓柬埔寨水房人員透過國內網路節點操作轉帳，藉此掩飾境外操作來源，降低遭銀行攔阻的風險。警方初步清查，光是去年4月至5月間，該集團經手的洗錢金額就高達5億6919萬餘元，金流規模龐大。刑事局獲報後，會同台北市警察局文山第一分局及台中、嘉義等地警方組成專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。經長期蒐證，於今年3月18日在台中市西屯區展開第一波搜索，拘捕謝男等8人，訊後謝男以10萬元交保，其餘7人分別以3萬至5萬元交保。專案小組持續向上、向下追查金流及共犯，今年6月30日再發動第二波搜索，查獲人頭公司負責人及下游洗錢共犯13人，訊後分別以2萬至3萬元交保，兩波行動總計查獲21名嫌犯。警方在搜索行動中查扣現金112萬3000元、市值約100萬元的200克金項鍊、BMW轎車、點鈔機、捆鈔機，以及茶行臂章、背心、木球棒等物品，並針對涉案洗錢帳戶，向法院聲請裁定扣押逾1654萬元，以追查及保全不法犯罪所得。全案經警方調查後移送台中地檢署偵辦，檢察官近日依刑法賭博罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，將謝男等21人起訴。