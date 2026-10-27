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年底九合一地方公職人員選舉進入倒數衝刺階段，台中市議員候選人號次抽籤今（27）日上午正式登場。各選區候選人在大批支持者、助選團隊的簇擁下齊聚各區公所抽籤會場，現場戰旗飄揚、口號震天，選戰煙硝味十足。尋求連任的北屯區市議員候選人賴順仁親自到場，並在眾人見證下幸運抽中「2號」，支持者隨即比出象徵勝利的「V」字手勢，齊聲高喊「2號2號、好事成雙、服務尚好」，瞬間炒熱現場氣氛。抽籤現場一早就被熱情的應援人潮擠得水洩不通，各大陣營紛紛出動吉祥物、戰旗與手板展現團結氣勢。候選人賴順仁步入會場走上抽籤台，伸手自籤筒抽出2號籤的瞬間，台下支持者爆出熱烈掌聲。團隊迅速換上印有2號的宣傳肩帶與應援布條，氣勢如虹。抽中2號的市議員賴順仁在受訪時難掩喜悅，表示「2號」代表著服務的加倍與延續，不僅象徵「為民服務不分黨派、好事成雙」，更代表「地方建設再翻倍、監督市政有力量」。他強調，過去任期內一步一腳印深耕基層，積極為鄉親爭取托育資源、交通路網改善及各項地方公共建設，成績有目共睹；今抽中2號是個好彩頭，更是督促自己要以加倍的熱忱繼續為地方打拚。抽籤結束後，競選團隊隨即整隊展開全區車隊掃街拜票，車隊沿途播放競選歌曲，候選人親自站在宣傳車上，向沿街鄉親與店家比出「2號」手勢懇託支持，沿途獲得不少民眾揮手比「讚」回應，展現高人氣。隨著號次正式出爐，選戰正式邁入白熱化階段，團隊表示將持續走遍大街小巷傾聽民意，全力爭取選民認同，拚出亮眼成績。