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奧克拉荷馬雷霆隊屋漏偏逢連夜雨！在短短24小時前才剛痛失威廉斯（Jalen Williams，腿部骨折脫臼）與華勒斯（Cason Wallace，肩部盂唇撕裂）兩大先發主力核心，雷霆於今（27）日主場迎戰鳳凰城太陽隊的比賽中再度遭遇傷病暴擊。陣中外線防守大鎖「禿曼巴」卡魯索（Alex Caruso）在次節防守時遭對手壓傷右腳踝，隨即痛苦退場並被球團判定本場比賽無法回歸，讓雷霆原本就捉襟見肘的後場輪替與側翼防線再度面臨空前考驗！這起令人揪心的意外發生在第二節尾聲。卡魯索在一次外線撲防時，與太陽隊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）發生身體碰撞，隨後遭失去平衡倒地的布魯克斯直接壓在身上，導致右腳踝嚴重翻扭。卡魯索當下神情痛苦難耐，隨即在隊醫陪同下返回更衣室接受檢查。進入第三節中段，資深隨隊記者史皮爾斯（Marc J. Spears）正式報導，雷霆球團判定卡魯索遭遇右腳踝扭傷，確定本場比賽不會再重返球場。雖然初步診斷並未傷及骨骼，避免了如威廉斯般的災難性骨折，但在球隊已連續折損兩名主力的敏感時刻，卡盧索的傷退無疑讓雷霆教練團的心情再度跌落谷底。卡魯索自加盟雷霆以來，一直是球隊防守體系的核心支柱，不僅能提供頂級的外圍單兵領防，在進攻端還具備穩健的定點三分火力與更衣室領袖特質。如今隨著威廉斯、華勒斯以及卡盧索接連倒下，雷霆主帥戴諾特（Mark Daigneault）手中的可用之兵已嚴重不足。在卡魯索缺陣期間，雷霆預計將大幅增加年輕控衛米契爾（Ajay Mitchell）與麥侃（Jared McCain）的出賽時間。此外，來自愛荷華大學的新秀後衛斯特茲（Bennett Stirtz）也極可能獲得破格重用；斯特茲具備出色的投射終結能力與防守紀律性，有望在球隊遭遇嚴重傷病潮之際臨危受命進入常規輪替。