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萬聖節彩繪顏料抽查10款！3款標示違規遭下架

▲萬聖節不少民眾透過臉部彩繪增添變裝效果，新北市消保官提醒，家長選購兒童人體彩繪顏料時，應確認商品檢驗標識及標示資訊是否完整，避免購買來源不明的產品。（示意圖，圖／高市府提供）

3款人體彩繪顏料不合格！蝦皮購物、品牌官網都曾販售

購買人體彩繪顏料先確認3件事

萬聖節將於10月31日登場，不少家長忙著替孩子準備變裝服飾、臉部彩繪顏料，但購買時可得注意，新北市政府消保官抽查市售10款人體彩繪顏料，發現，包括曾在蝦皮購物販售的「人體彩繪筆」、「臉部彩繪顏料人體彩繪」，以及義大利品牌「Namki星際兒童彩繪筆組」。目前3款違規商品均已下架，若經查證涉及逃避檢驗，業者最高恐面臨200萬元罰鍰。新北市政府消保官指出，萬聖節前夕，人體彩繪顏料成為熱門商品，為確保兒童使用安全，特別針對市售10款人體彩繪顏料進行抽查，委託財團法人台灣玩具暨生活用品研發檢測中心，檢驗商品物理安全性、重金屬含量及標示情形。檢驗結果顯示，，檢測項目包括銻、砷、鋇、鎘、鉻、鉛、汞及硒，均符合CNS 4797-2及CNS 4797-3規定。進一步檢查商品標示，卻發現3款商品未符合「玩具商品標示基準」，且未貼附商品檢驗標識，可能涉及未完成檢驗程序等問題，已移請主管機關依法處理。根據新北市政府公布的查核結果，3款違規商品及原販售資訊如下：產地：中國價格：129元廠商：三點半企業社販售通路：蝦皮購物違規原因：未完成檢驗程序、未貼附商品檢驗標識，且有7項商品標示不合格。處理情形：商品已下架。產地：義大利價格：1181元廠商：天力國際股份有限公司販售通路：品牌商品網站違規原因：未發現商品檢驗標識，且製造商資訊與產地不一致。處理情形：商品已下架。產地：中國價格：49元廠商：國泰禮品有限公司販售通路：蝦皮購物違規原因：未完成檢驗程序、未貼附商品檢驗標識，且有7項商品標示不合格。處理情形：商品已下架。新北市政府消保官提醒，家長選購人體彩繪顏料時，應優先確認商品是否貼有檢驗標識，並檢查廠商名稱、產地、適用年齡及使用注意事項等資訊是否完整，避免購買來源不明的產品。此外，兒童使用彩繪顏料時，家長應在旁留意，避免孩子誤食顏料或接觸眼睛。活動結束後，也要依照產品使用說明妥善卸除彩繪顏料，減少肌膚不適的風險。