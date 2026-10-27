我是廣告 請繼續往下閱讀

由緯創資通與台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）、歐洲女子巡迴賽（Ladies European Tour, LET）共同主辦的「2026緯創女子公開賽」，即將於10月29日至11月1日在桃園揚昇高爾夫鄉村俱樂部盛大開打。作為台灣唯一獲得歐巡賽共同認證的國際頂級職業高球賽事，本屆賽事總獎金全面提升至120萬美元（約新台幣3899萬元）。衛冕冠軍曾雅妮今日也現身開賽記者會，他說：「很開心經歷了這一年，又以更好的狀態又回到這場比賽。」他也希望能看見更多球迷進場替台灣選手加油。緯創資通長期秉持「利他哲學」，自2006年起支持台灣女子高球迄今已邁入第20年。2020年首度冠名贊助「緯創女子公開賽」，並於2024年成功爭取歐巡賽共同認證。緯創資通董事長林憲銘表示：「緯創女子公開賽今年第3年與歐巡賽展開深度合作，規模與國際影響力逐步擴大。今年總獎金特別加碼至120萬美元，希望能為台灣選手搭建接軌國際的舞台，更讓國內球迷近距離感受頂級職業高球的魅力。」TLPGA台灣女子職業高爾夫協會理事長黃璧旬也特別感謝緯創資通長期的資源挹注，打造出國內好手與世界頂尖女將切磋球技的最佳舞台。作為2025年衛冕冠軍，曾雅妮日前不僅在名古屋亞運拿下團體賽銅牌，更在歐巡賽沙特阿美韓國錦標賽勇奪第3名，世界排名強勢挺進前200名。談到重返熟悉的揚昇球場，曾雅妮感性透露：「我覺得一年過得很快，回到揚昇比賽就像回到家的感覺。雖然已經一年了，但每一次回到這裡去想像所有人，那種感覺彷彿是昨天一樣。」曾雅妮認為，經歷這一年的磨練，自己是以更好的狀態回到這場賽事，心態上也更加上手，「非常開心今年的天氣非常好、風非常大，我覺得這對我們台灣選手是一個很大的優勢。很希望大家都可以進場替我們加油。」談到站上舞台最大的動力，曾雅妮特別感謝緯創將比賽規模越辦越大，「在國外打了那麼多年，可以回到台灣比賽，還能在這麼大的歐巡賽舞台，在球迷、朋友跟家人面前揮桿，這就是我們最大的動力。」除了曾雅妮與2024年冠軍、瑞士好手坦布爾里尼（Chiara Tamburlini）的前後任冠軍對決外，旅日好手吳佳晏也是全場焦點。曾於2021年創下賽史最年輕冠軍紀錄的吳佳晏，這次再度回歸參賽，對賽事規模逐漸變大相當震撼。「我自己最後一次參加緯創已經是2021年，當時還不是跟歐巡合辦。」吳佳晏受訪時開心表示，「這次非常開心能夠看到這麼多、這麼強的選手來到台灣，整個賽事的規模又比以往來得更大，所以我自己是非常期待這場比賽。」本屆賽事卡司極為豪華，除了曾雅妮與吳佳晏，世界排名第27的南非名將卡桑德拉·亞歷山大（Casandra Alexander）、亞運金牌得主印度好手烏爾絲（Pranavi Urs），以及剛在歐巡印度站奪冠的泰國好手波娜隆（Pornanong Phatlum）皆參賽角逐。開賽記者會更特別邀請韓國傳奇球后崔羅蓮（Na Yeon Choi）擔任嘉賓，跨海為好友曾雅妮及參賽選手加油打氣，分享在高壓比賽中的致勝心法與獨門「賽前幸運儀式」。「2026緯創女子公開賽」今年全球轉播範圍大幅擴展至橫跨歐、美、亞、大洋與非洲等106個地區，球迷除了可透過電視與線上OTT平台免費收看外，場邊也設有主題特展與關卡體驗，主辦單位誠摯邀請全台球迷於10月29日至11月1日親臨揚昇球場，一同為台灣選手加油！