雙11購物節來了！超狂肯德基「買一送一」速食優惠今天10月27日開搶，官方表示，爆脆無骨雞腿霸、大份香酥脆薯都「買一送一」，「2塊咔啦脆雞＋蛋撻」套餐才111元、「6塊咔啦脆雞＋2顆原味蛋撻」299元，10組優惠代碼一覽；萬聖節拿坡里則有「6烤雞＋2烤雞翅」209元，《NOWNEWS今日新聞》整理月底省錢炸雞優惠一次掌握。

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肯德基：雙11炸雞買一送一！2咔啦脆雞＋蛋撻111元　優惠代碼一覽

肯德基搶先開跑雙11購物節速食優惠！今天10月27日至11月16日，開搶「爽吃111、現折111」限時優惠活動10組優惠代碼大放送：

必吃買一送一！

◾️優惠代碼50518：「薯餅 x 2」特價40元

◾️優惠代碼50519：「4塊上校雞塊 x 2」特價49元

◾️優惠代碼50557：「香酥脆薯（大）x 2」特價69元

◾️優惠代碼50556：「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價71元

◾️優惠代碼50521：百事可樂（中）x 2」特價38元

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，這次肯德基雙11優惠，直接推出低至5折炸雞，平均每塊去骨炸雞腿肉才35.5元好划算，小資族月底省錢別錯過。

▲雙11肯德基買一送一、套餐111元。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）
▲雙11肯德基買一送一、套餐111元。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）
套餐只要111元！

◾️優惠代碼50560：「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻」特價111元（原價173元打64折）

◾️優惠代碼50495：「青花椒香麻脆雞x 2＋冰無糖綠茶（小）」特價111元（原價189元打59折）

◾️優惠代碼50562：「原味蛋撻x 2＋8塊上校雞塊」特價111元（原價196元打57折）

▲肯德基雙11多人分享餐299元。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）
▲肯德基雙11多人分享餐299元。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）
299元多人分享餐！

◾️優惠代碼50563：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 2」特價299元（原價524元打57折）

◾️優惠代碼50564：「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋沾醬＋原味蛋撻 x 2」特價299元（原價540元打55折）

▲拿坡里萬聖節優惠「6烤雞＋2烤雞翅」209元。（示意圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里萬聖節優惠「6烤雞＋2烤雞翅」209元。（示意圖／記者蕭涵云攝）
拿坡里：「6烤雞＋2烤雞翅」209元！萬聖節優惠

萬聖節拿坡里開吃限時「雞會難得」優惠活動：

10月26日至11月12日，內用或外帶都可享，拿坡里「6塊烤雞＋2支普羅旺斯烤雞翅」特價209元（原價520元）。

提醒大家，烤雞不可更換成炸雞，雞肉部位恕不挑選；外送平台及西湖店不適用。


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...