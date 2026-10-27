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肯德基：雙11炸雞買一送一！2咔啦脆雞＋蛋撻111元 優惠代碼一覽

必吃買一送一！

《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，這次肯德基雙11優惠，直接推出低至5折炸雞，平均每塊去骨炸雞腿肉才35.5元好划算，小資族月底省錢別錯過。

▲雙11肯德基買一送一、套餐111元。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

套餐只要111元！

▲肯德基雙11多人分享餐299元。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

299元多人分享餐！

▲拿坡里萬聖節優惠「6烤雞＋2烤雞翅」209元。（示意圖／記者蕭涵云攝）

拿坡里：「6烤雞＋2烤雞翅」209元！萬聖節優惠

雙11購物節來了！超狂肯德基「買一送一」速食優惠今天10月27日開搶，官方表示，爆脆無骨雞腿霸、大份香酥脆薯都「買一送一」，「2塊咔啦脆雞＋蛋撻」套餐才111元、「6塊咔啦脆雞＋2顆原味蛋撻」299元，10組優惠代碼一覽；萬聖節拿坡里則有「6烤雞＋2烤雞翅」209元，《NOWNEWS今日新聞》整理月底省錢炸雞優惠一次掌握。肯德基搶先開跑雙11購物節速食優惠！今天10月27日至11月16日，開搶「爽吃111、現折111」限時優惠活動10組優惠代碼大放送：（原價173元打64折）（原價189元打59折）（原價196元打57折）（原價524元打57折）（原價540元打55折）萬聖節拿坡里開吃限時「雞會難得」優惠活動：（原價520元）。提醒大家，烤雞不可更換成炸雞，雞肉部位恕不挑選；外送平台及西湖店不適用。