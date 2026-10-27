雙11購物節來了！超狂肯德基「買一送一」速食優惠今天10月27日開搶，官方表示，爆脆無骨雞腿霸、大份香酥脆薯都「買一送一」，「2塊咔啦脆雞＋蛋撻」套餐才111元、「6塊咔啦脆雞＋2顆原味蛋撻」299元，10組優惠代碼一覽；萬聖節拿坡里則有「6烤雞＋2烤雞翅」209元，《NOWNEWS今日新聞》整理月底省錢炸雞優惠一次掌握。
肯德基：雙11炸雞買一送一！2咔啦脆雞＋蛋撻111元 優惠代碼一覽
肯德基搶先開跑雙11購物節速食優惠！今天10月27日至11月16日，開搶「爽吃111、現折111」限時優惠活動10組優惠代碼大放送：
必吃買一送一！
◾️優惠代碼50518：「薯餅 x 2」特價40元
◾️優惠代碼50519：「4塊上校雞塊 x 2」特價49元
◾️優惠代碼50557：「香酥脆薯（大）x 2」特價69元
◾️優惠代碼50556：「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價71元
◾️優惠代碼50521：百事可樂（中）x 2」特價38元
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，這次肯德基雙11優惠，直接推出低至5折炸雞，平均每塊去骨炸雞腿肉才35.5元好划算，小資族月底省錢別錯過。
套餐只要111元！
◾️優惠代碼50560：「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻」特價111元（原價173元打64折）
◾️優惠代碼50495：「青花椒香麻脆雞x 2＋冰無糖綠茶（小）」特價111元（原價189元打59折）
◾️優惠代碼50562：「原味蛋撻x 2＋8塊上校雞塊」特價111元（原價196元打57折）
299元多人分享餐！
◾️優惠代碼50563：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 2」特價299元（原價524元打57折）
◾️優惠代碼50564：「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋沾醬＋原味蛋撻 x 2」特價299元（原價540元打55折）
拿坡里：「6烤雞＋2烤雞翅」209元！萬聖節優惠
萬聖節拿坡里開吃限時「雞會難得」優惠活動：
10月26日至11月12日，內用或外帶都可享，拿坡里「6塊烤雞＋2支普羅旺斯烤雞翅」特價209元（原價520元）。
提醒大家，烤雞不可更換成炸雞，雞肉部位恕不挑選；外送平台及西湖店不適用。
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肯德基搶先開跑雙11購物節速食優惠！今天10月27日至11月16日，開搶「爽吃111、現折111」限時優惠活動10組優惠代碼大放送：
必吃買一送一！
◾️優惠代碼50518：「薯餅 x 2」特價40元
◾️優惠代碼50519：「4塊上校雞塊 x 2」特價49元
◾️優惠代碼50557：「香酥脆薯（大）x 2」特價69元
◾️優惠代碼50556：「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價71元
◾️優惠代碼50521：百事可樂（中）x 2」特價38元
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，這次肯德基雙11優惠，直接推出低至5折炸雞，平均每塊去骨炸雞腿肉才35.5元好划算，小資族月底省錢別錯過。
◾️優惠代碼50560：「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻」特價111元（原價173元打64折）
◾️優惠代碼50495：「青花椒香麻脆雞x 2＋冰無糖綠茶（小）」特價111元（原價189元打59折）
◾️優惠代碼50562：「原味蛋撻x 2＋8塊上校雞塊」特價111元（原價196元打57折）
◾️優惠代碼50563：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 2」特價299元（原價524元打57折）
◾️優惠代碼50564：「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋沾醬＋原味蛋撻 x 2」特價299元（原價540元打55折）
萬聖節拿坡里開吃限時「雞會難得」優惠活動：
10月26日至11月12日，內用或外帶都可享，拿坡里「6塊烤雞＋2支普羅旺斯烤雞翅」特價209元（原價520元）。
提醒大家，烤雞不可更換成炸雞，雞肉部位恕不挑選；外送平台及西湖店不適用。