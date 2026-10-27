陪伴動漫迷超過20年的經典作品《BLEACH死神》正式迎來大結局！由漫畫家久保帶人創作的《BLEACH死神》，自2004年推出電視動畫以來，歷經2012年停播、2022年《千年血戰篇》重啟，終於在今（27）日凌晨播出最終回第50話「DEATH & STRAWBERRY」，替長達22年的動畫旅程畫下句點。最終回不僅揭曉黑崎一護與滅卻師之王友哈巴赫決戰後的世界，更將時間推進至10年後，帶出一護、井上織姬，以及朽木露琪亞等人的後續人生，最後由下一代角色接棒，為這部經典少年漫畫改編動畫留下充滿希望的結局。
《死神》動畫正式完結！最終回揭曉10年後世界
《BLEACH死神》最終章《千年血戰篇－禍進譚－》於10月26日日本深夜播出第50話「DEATH & STRAWBERRY」，這也是整部電視動畫系列的最終回。故事延續死神與滅卻師之間長達千年的恩怨，黑崎一護、石田雨龍與護廷十三隊，為了阻止滅卻師之王友哈巴赫毀滅世界，展開攸關三界存亡的最後決戰。
友哈巴赫擁有名為「全知全能」的強大能力，能夠看見並改變未來，甚至企圖打破現有世界的秩序，讓生與死的界線消失。一護等人必須突破幾乎無法戰勝的力量，才能守住現世、屍魂界與虛圈。
黑崎一護最後和誰在一起？兒子黑崎一勇登場
-以下內容涉及《BLEACH死神》最終回劇透。-
最終回將時間推進至大戰結束10年後，當年遭到戰火摧毀的瀞靈廷逐漸恢復和平，曾經並肩作戰的死神們也各自走向新的人生。而在故事最後，黑崎一護與井上織姬結婚，兩人育有一名兒子「黑崎一勇」；而與一護有著深厚羈絆的朽木露琪亞，則與阿散井戀次結婚，兩人也有一名女兒「阿散井苺花」。
一護與露琪亞雖然沒有成為夫妻，卻始終是彼此生命中極為重要的夥伴。從最初露琪亞將死神力量交給一護，讓他踏入死神世界，到最後兩人各自建立家庭，這段橫跨整部作品的關係，也成為《死神》故事最具代表性的核心之一。
最終回讓黑崎一勇與阿散井苺花兩名下一代角色登場，象徵曾經由一護與露琪亞展開的故事，如今已經傳承到孩子們身上。值得一提的是，最終回標題「DEATH & STRAWBERRY」，也呼應原作最初的篇章名稱，讓《死神》從起點走到終點，形成首尾呼應的安排。
《死神》最終回公開特別片尾！經典歌曲〈Number One〉再響起
《BLEACH死神》曾與《航海王》、《火影忍者》並列《週刊少年Jump》極具代表性的少年漫畫作品，無論是斬魄刀、卍解、護廷十三隊，或是藍染惣右介、朽木白哉、更木劍八等經典角色，都成為許多動漫迷共同的青春記憶。如今動畫終於走到終點，也象徵陪伴一代觀眾成長的少年漫畫時代，再次迎來重要的告別時刻。
隨著動畫完結，官方也同步公開最終回特別片尾影片，以《死神》代表性配樂〈Number One〉陪伴觀眾回顧這段旅程。影片中穿插動畫原畫、製作人員名單等畫面，向多年來參與作品的聲優、動畫師及工作團隊致意。
此外，官方也推出「THE STORIES VISUAL MOVIE」，集結歷年以黑崎一護為主題的視覺圖，從少年時期一路回顧至10年後的成年模樣，替一護長達22年的動畫旅程留下紀念。
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《BLEACH死神》最終章《千年血戰篇－禍進譚－》於10月26日日本深夜播出第50話「DEATH & STRAWBERRY」，這也是整部電視動畫系列的最終回。故事延續死神與滅卻師之間長達千年的恩怨，黑崎一護、石田雨龍與護廷十三隊，為了阻止滅卻師之王友哈巴赫毀滅世界，展開攸關三界存亡的最後決戰。
友哈巴赫擁有名為「全知全能」的強大能力，能夠看見並改變未來，甚至企圖打破現有世界的秩序，讓生與死的界線消失。一護等人必須突破幾乎無法戰勝的力量，才能守住現世、屍魂界與虛圈。
-以下內容涉及《BLEACH死神》最終回劇透。-
最終回將時間推進至大戰結束10年後，當年遭到戰火摧毀的瀞靈廷逐漸恢復和平，曾經並肩作戰的死神們也各自走向新的人生。而在故事最後，黑崎一護與井上織姬結婚，兩人育有一名兒子「黑崎一勇」；而與一護有著深厚羈絆的朽木露琪亞，則與阿散井戀次結婚，兩人也有一名女兒「阿散井苺花」。
一護與露琪亞雖然沒有成為夫妻，卻始終是彼此生命中極為重要的夥伴。從最初露琪亞將死神力量交給一護，讓他踏入死神世界，到最後兩人各自建立家庭，這段橫跨整部作品的關係，也成為《死神》故事最具代表性的核心之一。
最終回讓黑崎一勇與阿散井苺花兩名下一代角色登場，象徵曾經由一護與露琪亞展開的故事，如今已經傳承到孩子們身上。值得一提的是，最終回標題「DEATH & STRAWBERRY」，也呼應原作最初的篇章名稱，讓《死神》從起點走到終點，形成首尾呼應的安排。
《BLEACH死神》曾與《航海王》、《火影忍者》並列《週刊少年Jump》極具代表性的少年漫畫作品，無論是斬魄刀、卍解、護廷十三隊，或是藍染惣右介、朽木白哉、更木劍八等經典角色，都成為許多動漫迷共同的青春記憶。如今動畫終於走到終點，也象徵陪伴一代觀眾成長的少年漫畫時代，再次迎來重要的告別時刻。
隨著動畫完結，官方也同步公開最終回特別片尾影片，以《死神》代表性配樂〈Number One〉陪伴觀眾回顧這段旅程。影片中穿插動畫原畫、製作人員名單等畫面，向多年來參與作品的聲優、動畫師及工作團隊致意。
此外，官方也推出「THE STORIES VISUAL MOVIE」，集結歷年以黑崎一護為主題的視覺圖，從少年時期一路回顧至10年後的成年模樣，替一護長達22年的動畫旅程留下紀念。