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▲iPhone Duo上市後接連傳出內螢幕損壞災情，國外維修專家拆解手機，分析轉軸內部結構與螢幕支撐機制，懷疑轉軸零件異常可能造成螢幕受壓破裂，但確切原因仍待確認。（圖／iFixit）

蘋果首款折疊手機iPhone Duo上週五（23日）正式開賣，卻傳出有消費者買到「機王」，內側螢幕從轉軸位置裂出一條水平線。蘋果26日出面回應，承認「少量」iPhone Duo的內側螢幕出現問題，用戶可聯繫AppleCare申請換新。不過，這支手機的維修費用驚人，內側螢幕若是自己摔壞，自費維修就要999美元（約新台幣3.2萬元），讓「要不要加買AppleCare+」成了果粉熱議話題。蘋果發言人柯希納（Alex Kirschner）在聲明中表示：「我們已注意到，少量iPhone Duo裝置的內側螢幕出現問題。若使用者遇到iPhone Duo螢幕異常，應聯繫AppleCare申請更換。」他也指出，絕大多數新款iPhone Duo並沒有出現問題，已發生的損壞大多在使用數小時後就迅速出現。不過，蘋果並沒有說明螢幕損壞的原因，也沒有公布受影響的確切數量。據美國科技媒體MacRumors報導，相關通報大多來自Reddit、X和MacRumors論壇上的用戶，損壞位置多集中在轉軸附近，常出現一條亮線。一名澳洲用戶表示，他的手機開合不到20次就出現裂痕。不過，MacRumors也指出，網路上流傳的部分裂屏照片其實是AI生成的，讓問題的真實規模更難判斷。AppleInsider則報導，雖然有YouTuber刻意做破壞測試把手機弄壞，但蘋果門市並沒有看到大量送修的螢幕。目前已有受影響的用戶在門市換到新機，但因為庫存吃緊，也有人必須等待。知名維修機構iFixit週日拆解這款新手機後，推測問題可能出在轉軸設計。iFixit技術人員莫赫塔里（Shahram Mokhtari）在拆解影片中表示：「許多損壞通報都提到，使用者在折疊或展開手機時，聽到一聲碎裂聲，卻仍繼續用力操作。螢幕損壞的位置，正好是轉軸形狀略有不同的地方。」iFixit執行長韋恩斯（Kyle Wiens）也在X發文指出：「轉軸實際上由數十個零件組成，製造精密程度高得驚人。即使是製造公差的微小差異，或一粒沙子，都可能摧毀轉軸原本要保護的脆弱螢幕面板。」事實上，折疊手機的螢幕破裂問題自2019年以來就屢見不鮮。當年三星推出首批折疊手機，評測人員很快就發現，手機內側螢幕在正常使用下就會出現裂痕，這一直被視為阻礙折疊手機普及的主要障礙之一。這波裂屏風波，也讓iPhone Duo高昂的維修費用浮上檯面。據美國科技媒體整理的蘋果官方價格，沒有AppleCare+的情況下，內側螢幕維修要價999美元，外側螢幕379美元，背蓋玻璃199美元；若是「其他損壞」，費用更高達1,499美元（約新台幣4.8萬元）。相較之下，有加購AppleCare+的用戶，內側螢幕維修只要99美元，外側螢幕和背蓋玻璃各29美元，其他損壞99美元。美國AppleCare+含失竊遺失保障的方案，年繳199.99美元、月繳19.99美元。換句話說，內側螢幕只要自己弄壞一次，加購AppleCare+就幾乎值回票價。不過要注意的是，如果是蘋果這次承認的螢幕瑕疵，在保固期內可以免費換新，999美元的費用指的是使用者自行摔壞或壓壞造成的損壞。以上為美國價格，台灣的AppleCare+和維修費用不同，購買前應以台灣蘋果官網公告為準。儘管傳出裂屏風波，iPhone Duo的買氣依然火熱。這款手機美國售價1,999美元起，台灣售價74,900元起，是蘋果史上最貴的iPhone，但預購一開放就迅速賣光，多家美國直營店開賣數小時內也售罄，部分消費者甚至要等到明年1月才拿得到手機。據台灣《經濟日報》報導，蘋果已要求供應鏈加快生產，訂單追加30%，今年出貨量預估也從原本約600萬支，上調到800萬至1,000萬支，2027年更上看3,300萬支。市場對iPhone Duo需求強勁，也帶動蘋果股價一度創下歷史新高。不過，業界也指出，「秒殺」有一部分原因是初期供貨量本來就少，實際銷量仍要看接下來的財報表現。早期評測人員對iPhone Duo展開後的使用體驗給予好評，尤其肯定多工處理和影音娛樂功能；但也指出，許多App還沒完成更新，無法充分利用更大、更寬的螢幕。柯希納表示：「早期使用者對iPhone Duo的反應非常正面，我們也看到開發者正積極更新應用程式，以充分運用這款裝置獨特的外型設計，令人振奮。」