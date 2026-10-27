我是廣告 請繼續往下閱讀

飯店3種房間要留意 低樓層、樓梯旁及連通房藏風險

一樓房間

靠近樓梯間的房間

設有連通門或陽台的房間

入住先檢查門窗 專家建議攜帶便攜式門鎖

訂房前確認飯店保全 房卡管理也是安全關鍵

▲除了房間本身的安全設備，飯店是否具備完善的管理制度也相當重要。（示意圖／翻攝自photoAC）

獨旅者如何降低風險？旅客分享「假裝有人同行」妙招

出國旅遊訂飯店時，多數人會優先考慮價格、地點及房間設備，但住宿安全同樣不可忽略。隨著旅客對飯店安全的關注增加，旅遊安全專家提醒，，可能存在較高的安全風險，建議旅客訂房或辦理入住時多加留意。此外，善用門擋警報器、便攜式門鎖，以及確認飯店的安全管理措施，也能降低住宿期間遭到不法人士闖入的風險。根據美國旅遊消費倡議網站《Elliott Report》報導，全球商務旅行協會（GBTA）近期調查顯示，安全已成為商務旅客最關心的議題，專家也觀察到，一般休閒旅客對住宿安全的重視程度逐漸提高。旅遊安全專家指出，挑選飯店房間時，除了考量舒適度，也應留意房間位置及出入口設計。首先是。由於位於地面層，部分房間的窗戶或陽台可能較容易從戶外接近，相較於高樓層，遭到外人闖入的風險可能較高。其次是。樓梯間通常是人員進出的通道，若飯店缺乏完善的門禁管理，可能增加陌生人接近客房的機會。第三則是。旅遊健康網站經營者王姓專家（Echo Wang）表示，自己會避免入住這類房間，因為額外的出入口可能成為安全弱點，尤其是連通門缺乏可靠的第二道鎖，或陽台與其他房間相鄰時，更應提高警覺。不過，這不代表上述房型一定不安全，實際風險仍取決於飯店的門禁管理、門窗鎖具及整體保全措施。國際旅遊安全服務公司World Travel Protection美洲區安全主管哈里森（Frank Harrison）指出，飯店房間外觀看似安全，但仍可能存在容易忽略的弱點，例如缺乏第二道門鎖、房卡系統老舊、窗戶無法確實上鎖，或門框留有明顯縫隙等。因此，旅客進房後應先確認房門、門窗及連通門是否能正常上鎖，並善用房內的防盜門栓。旅遊顧問福克斯（Georgia Fowkes）表示，她出國時習慣攜帶兩組便攜式門鎖，因為部分飯店除了主要房門，還設有與隔壁客房相通的連通門。此外，旅客也可考慮使用門擋式警報器。這類裝置通常以電池供電，當房門受到外力推動時便會發出警報，提醒房內住客注意。不過，額外加裝的安全裝置應符合當地規定，且不能阻礙火災等緊急情況下的逃生。除了房間本身的安全設備，飯店是否具備完善的管理制度也相當重要。美國紐約州薩拉托加泉市（Saratoga Springs）阿德爾菲飯店（The Adelphi Hotel）總經理華森（Helen Watson）表示，飯店應從旅客入住開始，就建立完整的安全防護措施。例如，辦理入住時核對身分證件、補發房卡前重新確認住客身分，以及在客房設置門栓、第二道安全鎖及廣角門眼。部分飯店也會設置客房保險箱、配置保全人員，並限制只有持有效房卡的住客才能進入特定樓層或設施。旅客訂房前可先透過飯店官網或直接詢問業者，了解相關安全措施是否完善。除了安全設備，也有旅客分享利用生活習慣降低風險的方法。經常旅行的作家梅耶（Walter Meyer）表示，他獨自入住飯店時，會刻意營造房內還有其他人的印象。例如，離開房間前，他會將電視轉到新聞或談話性節目，並調低音量，讓門外的人聽見交談聲，以為房內仍有人。出門時，他甚至會回頭對想像中的旅伴「戴夫」（Dave）說：「你確定不需要什麼嗎？好吧，我等一下就回來。」梅耶認為，這樣的做法可以讓可能在附近觀察的人誤以為房內還有其他住客，但他也強調，自己仍會確實鎖上房門，並使用其他安全措施。根據Opinium Research為World Travel Protection進行的美國商務旅客調查，25%受訪者表示，獨自出差時會攜帶鑰匙或防身噴霧等可用於自我防衛的物品；21%曾以椅子或其他物品加強房門防護，另有18%使用過門擋式警報器。專家提醒，沒有任何飯店能保證完全沒有安全風險。旅客除了選擇管理完善的住宿場所，也應養成入住後檢查門窗、確認逃生路線的習慣；若發現門鎖故障或可疑狀況，應立即通知飯店人員，必要時要求更換房間，才能讓旅程多一分保障。