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▲台北市長號次出爐，民進黨台北市長參選人沈伯洋會後受訪。（圖／記者朱永強攝）

▲台北市長號次出爐，民進黨台北市長參選人沈伯洋邀請支持者「Lydia」代抽籤，最終抽到的號碼是「3號」。（圖／記者朱永強攝）

台北市長蔣萬安昨在敦化國中舉行競選總部成立大會，有支持者受訪時聲稱「蔣萬安上流，沈伯洋下流」。對此，沈伯洋今（27）日受訪時引用《道德經》的「大國者下流」回應，強調聆聽民意就在下流，所以才會說「不怕下流」只怕「不流」。沈伯洋上午赴台北市選委會抽選舉號次，在支持者「Lydia」代抽籤後，抽到「3」號。對於蔣萬安支持者批評說，洋流是下流，沈伯洋則在網路上用《道德經》回應一事，沈伯洋受訪時表示，「下流」兩字非常多的意思，而「洋流」是流過每一個巷弄、每個人家門口，希望傾聽每一個人的意見，所以引用道德經「大國者下流」，真正的意思是聆聽民意的地方就是在下流，所以才會說「不怕下流」只怕「不流」，這是在國文上面對於字詞解釋，希望能回歸正面選舉，好好談政策。針對蔣萬安在昨天競總成立上，自稱不喜歡詭辯、不喜歡包裝自己，不用重新來設定人設等，而蔣萬安的致詞也被主持人蔡康永讚有感情、力量一事，沈伯洋回應，這點和他跟蔡康永想法一致，蔣市長的口才蠻好、講話也非常有內容，所以對他來講是戒慎恐懼，市政辯論要到了，他們要做好萬全準備。對於人設這件事情，沈伯洋提到，那主要是別人外在的評價，人設如何？大家自有公斷，所以不會去評論對方的過去、人設、家人，「這都不是我喜歡評論的範圍」。