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▲越南進口海膽因檢出重金屬鎘超標，食藥署於邊境攔截。（圖／食藥署提供）

越南進口海膽重金屬超標 270公斤邊境退運或銷毀

食藥署今（27）日公布最新邊境查驗不合格品項，其中「好之味國際貿易有限公司」報驗從馬來西亞進口的「黑胡椒粒」檢出農藥超標，2萬4000公斤須全數退運或銷毀。另外，業者「永鈞有限公司」自越南進口的「海膽」重金屬含量不符規定，總計270公斤，同樣須依規定退運或銷毀。食藥署今日公布邊境查驗不合格名單，包括日本進口的草莓、越南進口的結球萵苣、馬來西亞進口的黑胡椒粒因農藥殘留含量不符規定；泰國進口的「醃芒果」則被驗出漂白劑含量超標；而越南進口的「海膽」、日本進口的「冷凍白蝦」是因重金屬含量不符規定，全數須依規定退運或銷毀。食藥署表示，由輸入業者「好之味國際貿易有限公司」報驗從馬來西亞進口的黑胡椒粒，檢出殘留農藥亞賜圃0.09 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，亞賜圃以檢測方法的定量極限0.05 ppm為法規容許值，這批黑胡椒粒總計2萬4000公斤必須退運或銷毀。食藥署針對「好之味國際貿易有限公司」在邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%。輸入業者「永鈞有限公司」從越南進口的海膽，因檢出重金屬鎘每公斤0.8毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於其他水產動物限量為每公斤0.3毫克以下，這批海膽270公斤必須退運或銷毀。食藥署針對「永鈞有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。