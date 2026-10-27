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河口湖死者井女丈夫生前「幫買高額保險」！離譜問：斷手斷腳有考慮嗎？

結果簽名時卻發現，李男幫她保的全是傷害險、意外險，而且還全額付清。

▲李男曾在井女生前幫她買高額意外險、傷害險，甚至還問她：「要不要斷1隻手或腳？可以領高額理賠金喔！」令人毛骨悚然。（示意圖／Gemini AI／NOWNEWS監製）

李男竟然問井女說：「要不要斷1隻手或腳？可以領高額理賠金喔！」甚至還一臉很正經嚴肅的說：「會考慮嗎？」

逃過掉下高鐵軌道「獨旅一去不回」！河口湖詐保案丈夫遭羈押禁見

令人毛骨悚然的是，今年9月21日，井女準備搭高鐵到機場去日本獨旅，結果卻跌落鐵軌

目前李男已經在26日遭法院裁定羈押禁見，檢警將持續釐清真相，替死者申冤！

▲高鐵台南站9月21日在列車進站時旅客不明原因墜落軌道，結果該名旅客就是河口湖命案的井女。（圖／Threads@jimbtcusdt）

日本河口湖一個星期前發生一起離奇命案，死者是一位台灣女遊客，是被同房台籍女遊客持刀刺死，但2人無恩怨且初次見面不到24小時，犯案動機讓人摸不著頭緒，然而事發之後，台灣網友再度發揮柯南辦案精神，發現該名死者生前不僅曾經掉落高鐵鐵軌，這次報名的旅行團也是詭跡重重，認為事件不單純。經過調查，死者丈夫在她生前疑似就研擬詐保險的計畫，不僅幫她保高額保險，甚至還問「斷手或斷腳有考慮嗎？可以領高額理賠金喔！」目前死者丈夫已經遭到逮捕，法院裁定羈押禁見。根據《鏡週刊》報導，死者井女跟李男結婚之後，李男曾經以「曾經幫詐騙集團洗錢、怕井女洩漏底細」為由，要求井女簽下4張、總額1475萬元的本票當作擔保，保證不會出賣他，還特別拍攝影片說這些錢是「幫井女還賭債」，強調如果井女洩漏他的個資，就會到法院提告。今年7月底，李男又以保障小孩為由，幫井女買保險，井女一開始覺得丈夫很貼心，井女這時才覺得有點奇怪，為何不是買壽險跟醫療險，但因為李男也是她老闆，加上先前已經有簽高額本票，也不敢過問太多。名字簽完保險生效沒幾天，還說之前有人這樣做過，一定會拿到錢。井女不敢相信自己的丈夫會說出這樣的話，且從神情判定丈夫不是在開玩笑，心裡開始覺得害怕。井女因為害怕自然的開始疏遠李男後，李男也察覺到，開始安排「度蜜月」出國旅行，但過程中什麼事情也沒發現，兩人感情也沒有修復。突然李男提出要讓井女去日本獨旅當作補償，宣稱自己會幫忙出團費，井女認為自己手頭不寬裕，獨旅也沒有錢消費，告訴李男不想去，結果李男卻擺臭臉，讓她只好答應這趟旅遊。，所幸人沒事，日本獨旅便暫緩。9月25日，李男又告訴她：「已經幫妳報名10月17日出發的日本旅行團」，沒想到井女這一去就再也回不來，身故他鄉，整起事件看起來就是詐保險案、謀財害命，