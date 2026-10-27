蘋果無預警的發表新一代iPad mini 8，首度搭載OLED螢幕、A20 Pro晶片，台灣售價22900元起，比前代調漲後的19900元貴了3000元，新機值得升級嗎？外媒《MacRumors》比較2024年iPad mini 7與2026年iPad mini 8規格，發現新款雖然在螢幕、效能及機身設計大幅進步，但果粉在意的更新率依舊是祖傳60Hz，認為多數舊款用戶其實不必急著換機。
iPad mini 8貴3000元升級什麼？OLED、AI效能提升4.5倍
iPad mini 8最大亮點是螢幕，從前代8.3吋LCD升級為8.5吋OLED，邊框縮窄24%，HDR峰值亮度最高1200尼特，畫面色彩及對比度更出色。機身厚度也從6.3mm縮減至5.4mm，Wi-Fi版本重量從293公克降至255公克，並首度支援IP67防塵防水。
效能方面，新機搭載2奈米A20 Pro晶片，相較前代A17 Pro，多執行緒CPU效能最高提升60%、GPU繪圖效能達2.7倍，AI運算效能更提升至4.5倍。此外，還加入Wi-Fi 7、35W快充，以及全新音訊系統。128GB、256GB與512GB版本不只有容量差異，512GB機型還多出一個CPU核心，並搭載32核心神經網路引擎，效能配置更高。
iPad mini 8祖傳60Hz沒變！外媒勸舊款用戶先別換
雖然新機迎來大幅升級，但仍有3項規格原地踏步，包括螢幕更新率維持60Hz，沒有120Hz ProMotion技術，生物辨識依舊採用Touch ID，沒有Face ID；電池續航也同樣維持最長10小時。此外，儲存容量、Apple Pencil支援能力及USB-C傳輸速度也沒有改變。《MacRumors》認為，對已經持有iPad mini 7的使用者而言，A17 Pro晶片仍足以應付追劇、閱讀電子書、瀏覽網頁及日常筆記，沒有立即換機的必要。
根據蘋果台灣官網，iPad mini 8提供128GB、256GB及512GB容量，Wi-Fi機型22900元起、行動網路版本27900元起，10月28日開放預購，11月6日正式上市。
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iPad mini 8最大亮點是螢幕，從前代8.3吋LCD升級為8.5吋OLED，邊框縮窄24%，HDR峰值亮度最高1200尼特，畫面色彩及對比度更出色。機身厚度也從6.3mm縮減至5.4mm，Wi-Fi版本重量從293公克降至255公克，並首度支援IP67防塵防水。
效能方面，新機搭載2奈米A20 Pro晶片，相較前代A17 Pro，多執行緒CPU效能最高提升60%、GPU繪圖效能達2.7倍，AI運算效能更提升至4.5倍。此外，還加入Wi-Fi 7、35W快充，以及全新音訊系統。128GB、256GB與512GB版本不只有容量差異，512GB機型還多出一個CPU核心，並搭載32核心神經網路引擎，效能配置更高。
雖然新機迎來大幅升級，但仍有3項規格原地踏步，包括螢幕更新率維持60Hz，沒有120Hz ProMotion技術，生物辨識依舊採用Touch ID，沒有Face ID；電池續航也同樣維持最長10小時。此外，儲存容量、Apple Pencil支援能力及USB-C傳輸速度也沒有改變。《MacRumors》認為，對已經持有iPad mini 7的使用者而言，A17 Pro晶片仍足以應付追劇、閱讀電子書、瀏覽網頁及日常筆記，沒有立即換機的必要。
根據蘋果台灣官網，iPad mini 8提供128GB、256GB及512GB容量，Wi-Fi機型22900元起、行動網路版本27900元起，10月28日開放預購，11月6日正式上市。