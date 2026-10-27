我是廣告 請繼續往下閱讀

巴西近日發生一起相當離奇的死亡意外，一名48歲男子馬薩羅（Adilson Marsaro），前往墓園參加朋友的葬禮，沒想到竟在探望父親墓地時意外喪命，原本要送別友人，卻成了自己的「最後一程」。綜合外媒報導，事發於巴西聖埃斯皮里圖州（Espírito Santo）林哈雷斯市（Linhares）的聖若瑟市立墓園。本月21日，馬薩羅出席因交通事故身亡的朋友葬禮，抵達墓園後，他先詢問亡友的安葬位置，隨後就走向埋在同一座墓園裡的亡父墳墓，坐在墓穴的蓋板上。沒想到，蓋板下方的混凝土結構突然崩塌，馬薩羅隨即墜入墓穴，墜落產生的巨響驚擾了附近民眾，趕忙撥打了急救求救電話。當救援人員趕抵現場時，馬薩羅已經氣絕，消防員其後將他的遺體移出，交由法醫部門檢驗。一趟送別友人的行程，竟接連牽動2場死亡悲劇，令人不勝唏噓。警方已針對事故展開調查，釐清墓穴結構崩塌的確切原因。