在短短的訪問過程中，曾雅妮時不時就爆出金句，他說：「好的感受有一天會離開，不好的感受也是會離開，不用去糾結為什麼會發生。」在訪問接近尾聲時又說：「我蠻喜歡現在我這樣子。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

全台唯一獲得歐巡賽共同認證的2026緯創女子公開賽，即將於10月29日在桃園揚昇高爾夫鄉村俱樂部開打。身為2025年冠軍、正逐步走出多年低潮的台灣前球后曾雅妮，今（27）日在開賽記者會後受訪，大方分享近期身心狀態調整，更親自講述個人紀錄片日前於夏威夷影展全球首映的感動。曾雅妮今年代表台灣參加了亞運，回來短暫休息後，又前往韓國參加歐巡賽阿美石油錦標賽。曾雅妮坦言今年上半年的表現確實比較起伏，加上暑假期間腰不太舒服，導致成績沒有太大的起色。為了找回狀態，她特別給自己放了3週的假期進行調整，身體狀況也因此有所改善。「現在身體健康是我的第一優先。」曾雅妮直言，在身體舒服的狀況下打球，心情會比較開心，打起來也更有信心。面對即將到來的緯創公開賽，她表示雖然每位參賽選手都渴望贏球，但自己就是盡力而為。值得一提的是，曾雅妮的個人紀錄片日前於夏威夷影展進行全球首映，成為外界關注的焦點。談到在台下看紀錄片、回顧過去的每個生涯起伏時，曾雅妮坦言看著自己經歷了那麼多低潮，看待很多事情的心態也變得更加坦然，「不管是遇到挫折、不管是好還是壞，都可以用更平淡的心情去看待。好的感受有一天會離開，不好的感受也是會離開，不用去糾結為什麼會發生。」曾雅妮自爆當初導演找上門時，自己其實相當抗拒，「因為覺得自己狀況很差、故事沒有人想聽，打不好覺得很丟臉。」所幸導演給予充分的空間，才讓這段歷經5、6年的低潮與自我成長過程順利被記錄下來。曾雅妮笑說，首映現場許多外國影迷看完後都跑來跟他打招呼，並說：「最想給她一個擁抱」。「我很感謝自己過去都沒有放棄，才可以看見現在這樣的自己，我蠻喜歡現在我這樣子。」曾雅妮感性表示，現在的心境非常感恩，相信一切都會越來越好。曾雅妮從低潮中重新站起、保持對高爾夫熱愛的態度，也深深感染了同場競技的後輩。旅日好手吳佳晏受訪時坦言自己相當佩服雅妮姐，「知道她慢慢爬起來，從很不喜歡打，到現在又可以對這項運動保持熱愛。這也是我很想要一直保持的心態，繼續帶著熱愛打下去。」