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▲陳庭妮（右1）串場緩解女主角們的緊張心情。（圖／翻攝自YouTube＠金鐘獎）

陳庭妮產後復出就接下金鐘典禮主持棒，而她深耕戲劇圈多年，幾乎沒有主持經驗，這次一挑戰就要直奔最高殿堂，在典禮開場前評價褒貶不一，甚至完全無法想像，陳庭妮的主持會長怎樣。然而，典禮一開始，陳庭妮演唱蘇打綠的歌曲〈十年一刻〉，將入圍的作品串成音樂劇，先是給足驚喜，中間的串場更展現流利口條，雖看得出緊張，但表現得可圈可點，幾乎是零負評，還有人說她的歌聲很有生命力。陳庭妮首次主持金鐘獎就遇到史上第一次因颱風延期，她在台上感嘆，出道18年，在生小孩之前沒有機會站在金鐘舞台，「今天晚上跟我一樣是第一次的人還真不少。」接著點名那些第一次參與金鐘獎、第一次入圍的演員們，流利的口條逐一介紹，誠意滿滿。典禮過程中，陳庭妮出現的次數不算多，在頒發終身成就獎時，陳庭妮換了套衣服站在台上，有人說她還沒開口，光是站在台上就足夠有氣勢，但又不會搶了得獎者的風采，將主持人的角色扮演得相當到位。最後在頒發男主角、女主角獎時，陳庭妮現身串場，點名謝章穎曾說不想拍戲了，鼓勵他都已經走進金鐘殿堂，不要輕言放棄，「不管結果是什麼，都是老天給你最好的禮物。」最後還對他說「愛你99，他便當店的名字」，嚇得謝章穎大喊，「關了啦關了啦！」陳庭妮也和女主角們玩折手指的遊戲，是關於金鐘獎的靈魂拷問，有飲控、怕妝不好看的「請折」，結果只有鍾欣凌沒折，她自嘲，「我飲控也影響不大。」有去拜拜、準備得獎感言的、準備得獎表情的，全都要折，小遊戲讓原本緊張的氣氛緩和許多，又不會過於冗長。陳庭妮在最後收尾時對鏡頭喊話，希望明年還要來，而且要帶著作品來，「我是陳庭妮！晚安。」不少觀眾都在網路上討論，陳庭妮的表現非常令人意外，幾乎是零負評，不尷尬又恰到好處，雖然看得出緊張沒什麼經驗，但整體表現得相當大方，「台風居然能這麼穩健、口條這麼好，還能夠唱作俱佳」、「表現真的好棒」、「妮妮真的太棒了」、「妮妮主持得超好」。