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▲丁亞民過去是天才編劇，後來還投入導演工作，成績斐然。（圖／翻攝自丁亞民妹妹FB）

經典電視劇《人間四月天》的導演丁亞民昨（26）日無預警出現在金鐘獎追思已故影人的影片中，讓不少娛樂圈的好友、觀眾相當詫異，因為他的家人先前並未公開這項噩耗，因此許多人都是在昨日金鐘獎上，才知道丁亞民在去年已經過世。他過去曾拿過金馬獎最佳改編劇本以及金鐘獎導演、編劇獎，是才華洋溢的創作者。丁亞民的名字昨日出現在追思影片中，讓不少圈內人感到詫異，丁亞民的妹妹隨即在社群發文，坦言本來不打算對外公布此事：「個性敦厚的他一向不喜麻煩人，家人們本欲就這麼安靜低調著不聲張，一切隨緣⋯但在哥哥的編劇小友勸說之下，又協助申請⋯才藉著曾經讓哥哥發光的金鐘獎，來謝謝大家多年的護佑！」妹妹沒有公開丁亞民的確切過世時間，只說他默默在2025年底走完人生最後一程「成為天使在四處悠遊翱翔」，享壽68歲。好友們見狀則紛紛留言緬懷：「我今天看到才知道…難過於曾經的時代已遠去了」、「難以置信」、「太讓人難過了，希望他走之前，沒有太多的病痛」。回顧丁亞民的人生故事和獲獎經歷，畢業於淡江大學的他，熱愛文學創作，1977年時，與朱天文、朱天心、馬叔禮、謝材俊、仙枝等人聯合成立「三三集刊」推廣文學。1983年則與朱天文、侯孝賢、許淑真共同執筆《小畢的故事》電影劇本，同年在第20屆金馬獎上榮獲「最佳改編劇本獎」的肯定。後來丁亞民又陸續執筆電視劇《守著陽光守著你》、《藍與黑》、《京華煙雲》，以及電影《我們的天空》、《最想念的季節》等等，曾4度入圍金鐘獎編劇獎，「編而優則導」的他，1993年更靠著作品《經典劇場－像我們這樣一個家》，在第28屆金鐘獎中，同時拿下最佳導演以及編劇兩座獎盃，聲名大噪。而他執導的《人間四月天》當年由黃磊、劉若英、周迅、伊能靜主演，講述徐志摩的愛情故事，雖未入圍金鐘獎，但入圍美國電視艾美獎的「最佳外語電視劇獎」，至今仍是兩岸電視史上的經典佳作。