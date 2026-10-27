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中國男星張凌赫原訂10月底來台舉辦粉絲見面會，卻遭陸委會拒絕，引發外界關注。陸委會主委邱垂正今（27）日表示，台灣並未改變歡迎中國藝人交流的政策，但張凌赫相關活動涉及政治操作與統戰疑慮，加上選前時機敏感，現階段並不適合來台，未來待政治化因素降低後，再評估是否重啟交流。針對藝人蔡康永發文澄清從未支持「台獨」，又先後出席藍綠兩黨台北市長候選人的競選總部成立大會，引發討論，邱垂正上午在立法院受訪時，也被問及中共未來是否可能繼續透過藝人介入選舉。邱垂正指出，台灣一向歡迎中國藝人在相互尊重、對等及有尊嚴的原則下來台交流，但有民眾檢舉張凌赫的微博貼文涉及矮化、消滅中華民國主權的言論。此外，張凌赫曾在國台辦操作下參與海峽論壇，國台辦也多次透過記者會操作其來台議題，因此相關活動已不只是單純的藝人交流。邱垂正強調，若藝人言論涉及矮化我國主權，我方當然是不歡迎；尤其目前正值選前，相關活動若帶有濃厚政治色彩及統戰操作，容易引發社會紛擾。他表示，待去政治化、去統戰化並降低政治風險後，才會考慮是否重新與張凌赫洽談來台交流。