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藍白猛攻僑委會用公帑幫前委員長徐佳青辦歡送慶生會，對此僑務委員親上火線說明，惜別晚宴是僑務會議歷年例行的行程之一，邀請徐佳青出席，是回應逾百位僑委連署邀請意願，現場生日祝福安排未額外支用公務預算，也未增加額外經費支出。行政院長卓榮泰今（27）日受訪表示，被社會有不一樣的解讀，這點要求僑委會往後行政上要更清楚明白，不要引起大家的誤會，那純粹就這次而言，並沒有所謂公帑去用到個人的身上，這點倒是可以肯定的。卓榮泰說，首先每年例行的僑務委員會議，會議結束之後還有例行的參訪；而在會議進行的這三天當中，第一天是行政院、第二天是立法院長都會宴請僑委，那第三天晚上會有僑委會來宴請僑委，所謂惜別晚會對象是僑務委員，不是任何的個人。卓榮泰表示，那麼也很謝謝很多位的僑委回國參加重要的會議之後，都會把機票費用等再捐獻出來，也等同是自費，而且是踴躍的回國來參加僑務會議，當然會有一些公務上的預算支出，但是這個對象純粹是用在僑委會議所相關的。卓榮泰表示，至於惜別晚宴當中若干活動的進行，被社會有不一樣的解讀，這點僑委會要求他們，往後對這樣的行政上的作為要更清楚而明白，不要引起大家的誤會。那純粹就這次而言，並沒有所謂公帑去用到個人的身上，這點倒是可以肯定的。