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▲台北市長號次出爐，沈伯洋最終抽到的號碼是「3號」。（圖／記者陳明安攝）

主持人蔡康永因參加民進黨台北市長候選人沈伯洋的競選總部成立大會，引發中國方撻伐，他日前突然在中國社群微博發文「道歉」，並稱從沒有支持台獨，曾任中共官媒《環球時報》總編的媒體人胡錫進則直言，蔡未真正道歉，關鍵在於沒有說「我是中國人」。沈伯洋今（27）日受訪時表示，評論和干預是兩件事，若以經濟手段要傷害利益，就是干預，「干預是我們的紅線」。沈伯洋上午偕同競選總幹事吳思瑤及市民主委Lydia Lin，前往台北市選委會進行選舉號次抽籤，由Lydia Lin代表抽出3號，並喊出「台北靠3沈伯洋，選伯洋就OK！」口號。對於胡錫進批評一事，沈伯洋受訪時表示，不管是誰，要評論台灣的政治，都是其自由，但評論跟干預是兩件事；他提到，就如大家會去討論英國的選舉、印度選舉、美國選舉，這都可以，「但我們不會去干預」。沈伯洋認為，若用經濟手段、並傷害其利益，那就是干預，「評論是評論，但是干預是我們的紅線，法律也會針對干預做出相對應的措施，若只是評論，就是胡錫進開心就好」。媒體追問，對手蔣萬安競辦公布「颱風大作戰」網頁遊戲，但引發風波，不僅下架遊戲，蔣辦也稱是支持者製作。沈伯洋點出，重點不是誰製作，而是誰發布，「颱風大作戰」就是競選期間蔣萬安競辦發布的遊戲，討論製作者的方向有些奇怪。