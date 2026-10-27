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2026年大聯盟世界大賽第3戰於光芒隊主場純品康納球場（Tropicana Field）開打，系列賽取得2勝0敗領先的密爾瓦基釀酒人隊展現驚人破壞力，在第5局2出局後上演歷史級大屠殺，以大聯盟季後賽史上首見的「連續7位打者敲安」一口氣狂灌8分，一舉刷新世界大賽124 年歷史以來「單局2出局後最多得分」的紀錄。陣中22歲超新星外野手喬里奧（Jackson Chourio）更是打瘋，不僅創下世界大賽前3戰連續繳出雙安的最年輕紀錄，更跨越百年時空比肩1908年傳奇球星柯布（Ty Cobb），率領釀酒人改寫多項大聯盟百年歷史新頁！前兩戰在主場橫掃對手的釀酒人，此役作客坦帕灣在第3局率先由耶利奇（Christian Yelich）與康崔拉斯（William Contreras）連續適時安打攻下2分。進入第5局上半，釀酒人在2出局滿壘局面下打退光芒先發右投裴拉塔（Freddy Peralta），隨後掀起大聯盟史上罕見的打擊風暴。第5棒圖朗（Brice Turang）擊出帶有2分打點的內野安打拉開序幕，隨後米契爾（Garrett Mitchell）、普拉特（Jett Pratt）、弗里克（Sal Frelick）、漢米爾頓（Ian Hamilton）與喬里奧接連補上適時安打，狂敲「連續6支適時安打」。根據權威數據庫《OptaSTATS》統計，釀酒人單局連續7名打者擊出安打，締造大聯盟季後賽歷史首見紀錄；大聯盟官方數據專家藍斯（Sarah Langs）更指出，單局在「2出局後狂攻8分」，正式改寫世界大賽歷史最多紀錄，打得光芒主場球迷一度鴉雀無聲甚至爆出噓聲，釀酒人半場便以10：1徹底擊潰對手。除了團隊寫下史詩級進攻紀錄，擔任釀酒人開路先鋒的22歲超級新人喬里奧，更是以瘋狂表現載入史冊。喬里奧在首局敲出中前安打、第3局擊出左前安打，成為大聯盟歷史上第26位能在世界大賽前3戰均繳出複數安打的球員，更是「23歲以下史上首位」達成此成就的球員，打破1951年名人堂傳奇曼托（Mickey Mantle）保持的最年輕紀錄。另外，此役為喬里奧季後賽生涯第9度單場雙安，追平勇士名人堂中外野手瓊斯（Andruw Jones）保持的23歲以下季後賽最多雙安紀錄。加上第5局打者一輪後的適時二壘安打，喬里奧前3戰累積敲出7支安打，追平1908年「老虎快艇」柯布（Ty Cobb）保持的22歲以下世界大賽前3戰最多安打紀錄，僅次於1990年哈徹（Billy Hatcher）的9安。本役首局安打也是喬里奧季後賽生涯第8度擊出首局首打席安打，持續刷新23歲以下歷史最多紀錄。全場喬里奧繳出MVP級別的超火燙身手，搭配團隊改寫歷史的單局2死8分狂潮，釀酒人隊以排山倒海之勢徹底摧毀光芒防線，距離隊史首座世界大賽金盃僅差最後一步。