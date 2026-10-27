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MLB今日（10月27日）世界大賽第3戰結果表

對戰組合（客隊 @ 主隊） 比賽結果 勝投（W） 敗投（L） 系列賽戰況 密爾瓦基釀酒人 @ 坦帕灣光芒 釀酒人10：1光芒 加瑟爾（Robert Gasser） （6.0局0責失，1勝0敗） 裴拉塔（Freddy Peralta） （4.2局5責失，2勝1敗） 釀酒人3勝0敗聽牌



比賽時間（台灣時間） 對戰組合（客隊 @ 主隊） 電視轉播 門票資訊 目前戰況與看點 10月28日（週三）08:00 密爾瓦基釀酒人 @ 坦帕灣光芒 Fox體育台直播 最低票價766美元起 釀酒人力拚4戰橫掃奪冠，光芒背水一戰力挽狂瀾

2026年美國職棒大聯盟世界大賽第3戰（G3）於台灣時間27日移師坦帕灣光芒隊主場純品康納球場舉行。帶著2勝領先優勢作客的密爾瓦基釀酒人隊展現壓倒性的火力與投手深度，第5局在2出局後連續敲出7支安打，一口氣狂灌8分，終場以10：1痛宰光芒隊，系列賽取得3勝0敗絕對領先，距離隊史首座世界大賽冠軍金盃僅差最後一步。此役前段戰釀酒人便率先發難，第3局上半靠著耶利奇（Christian Yelich）與康崔拉斯（William Contreras）接連敲出適時安打搶下2分取得領先。比賽關鍵出現在第5局上半。釀酒人在2出局滿壘局面下打退光芒先發投手裴拉塔（Freddy Peralta），接手的光芒牛棚完全無法止血。圖朗（Brice Turang）擊出帶有2分打點的內野安打點燃攻勢，隨後米契爾（Garrett Mitchell）、普拉特（Cole Pratt）、弗里克（Sal Frelick）、漢米爾頓（David Hamilton）與22歲超新星喬里奧（Jackson Chourio）棒棒開花，創下大聯盟季後賽史上首見的「連續7位打者擊出安打」，並改寫世界大賽歷史「單局2出局後攻下8分」的最高得分紀錄，單局打退12人次，半場打完釀酒人便以10：0徹底鎖定勝局。除了團隊打線狂掃16支安打，釀酒人先發左投加瑟（Robert Gasser）同樣繳出宰制級好投，主投6.0局僅被敲出1支零星安打、送出3次三振與1次保送無失分，徹底封鎖光芒打線，輕鬆收下世界大賽勝投。打擊方面，釀酒人開路先鋒喬里奧全場5打數敲出4支安打，包含一支二壘安打與一次盜壘成功，個人在世界大賽前3戰連續繳出雙安表現，成為大聯盟歷史上23歲以下達成此神蹟的第一人；光芒隊打線整場遭到壓制，僅在第9局靠著迪亞茲（Yandy Diaz）敲出二壘安打追回1分破蛋，吞下主場慘敗。