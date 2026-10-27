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配合11月28日地方公職人員選舉及全國性公民投票選務整備，台中市各戶政事務所將於11月特定時段調整服務時間，包含3天夜間延長服務及5天假日預約服務均暫停受理。民政局長吳世瑋特別提醒洽公民眾留意時段異動、提早規劃行程；若準新人遇上結婚好日子，也可善用提前3個辦公日登記並指定生效日的貼心機制，讓幸福不受選務影響。吳世瑋指出，戶政事務所是選務工作的第一線關鍵樞紐，從選舉人名冊編造、資料比對到各項籌備作業，都需要投入大量人力嚴謹把關。為了確保整體選務作業零疏漏，同時兼顧平日戶政服務品質，市府經審慎規劃，適度調配部分夜間與假日時段人力，集中全力完成前置作業，確保選舉及公投順利公正推進。民政局說，本次服務調整分為兩部分，夜間延長服務暫停日期為11月6日、13日及27日（均為週五）；假日預約服務暫停日期則為11月7日、8日、14日、15日，以及11月28日投票日當天，共計5天。其餘平日正常上班時段，各項戶政臨櫃與線上業務均照常受理。針對計畫於受影響假日辦理結婚登記的新人，民政局強調，依現行法規，結婚雙方當事人可在指定生效日前3個辦公日內，提前向戶所辦理登記並指定生效日，即使遇上假日暫停服務，良辰吉日與法定權益均不受影響，呼籲民眾多加利用。