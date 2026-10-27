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達美樂《麥塊地下城2》聯名盲卡包！披薩披風虛寶、苦力怕披薩盒一覽

▲達美樂《麥塊地下城2》聯名盲卡包，開抽皮膚Skin、披薩披風Slice Slayer Cape及起司史萊姆Cheesy Cube虛寶。（圖／達美樂dominos.com.tw）

▲玩耍《麥塊地下城2》有達美樂趣味。（圖／達美樂dominos.com.tw）

達美樂買一送一！ 《麥塊地下城2》盲卡包優惠開搶

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▲搭配達美樂買一送一速食優惠，蒐集麥塊地下城2聯名盲卡包更快。（圖／達美樂dominos.com.tw）

必勝客：披薩買大送大「免費升級蛤蜊絲瓜火山起司」

▲必勝客「蛤蜊絲瓜火山起司餅皮」升級優惠。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

達美樂攜手《麥塊地下城2》（Minecraft Dungeons II），不只祭出外帶大披薩「買一送一」速食優惠，還推出聯名盲卡包開抽「皮膚Skin」、「披薩披風Slice Slayer Cape」及「起司史萊姆Cheesy Cube」3款遊戲虛寶兌換序號QR Code，還搭配苦力怕、豬布林等限量披薩盒包裝一次看。達美樂攜手 《麥塊地下城2》（Minecraft Dungeons II），推出「一塊解鎖新世界」主題全球聯名企劃，將遊戲世界中的探索、創造與解鎖樂趣帶進披薩時刻。一次打造3款聯名盲卡包，開抽「聯名皮膚Skin」、「聯名披薩披風Slice Slayer Cape」及「聯名起司史萊姆Cheesy Cube」，獨家遊戲虛寶兌換序號QR Code。聯名活動期間，達美樂還推出 《麥塊地下城2》限量披薩盒，將苦力怕、豬布林等經典麥塊元素變成披薩盒外觀。即日起至11月29日，達美樂三大聯名優惠開吃：◾️◾️◾️提醒大家，聯名盲卡數量有限，各店送完為止。，使用PK APP訂購再送專屬好禮，提醒大家，濃起司漢堡排除外。兌換日期至2027年1月25日；不可使用日期為2026年12月24日至12月27日、12月31日、2027年1月1日至1月3日。