達美樂攜手《麥塊地下城2》（Minecraft Dungeons II），不只祭出外帶大披薩「買一送一」速食優惠，還推出聯名盲卡包開抽「皮膚Skin」、「披薩披風Slice Slayer Cape」及「起司史萊姆Cheesy Cube」3款遊戲虛寶兌換序號QR Code，還搭配苦力怕、豬布林等限量披薩盒包裝一次看。
達美樂《麥塊地下城2》聯名盲卡包！披薩披風虛寶、苦力怕披薩盒一覽
達美樂攜手 《麥塊地下城2》（Minecraft Dungeons II），推出「一塊解鎖新世界」主題全球聯名企劃，將遊戲世界中的探索、創造與解鎖樂趣帶進披薩時刻。
一次打造3款聯名盲卡包，開抽「聯名皮膚Skin」、「聯名披薩披風Slice Slayer Cape」及「聯名起司史萊姆Cheesy Cube」，獨家遊戲虛寶兌換序號QR Code。
聯名活動期間，達美樂還推出 《麥塊地下城2》限量披薩盒，將苦力怕、豬布林等經典麥塊元素變成披薩盒外觀。
達美樂買一送一！ 《麥塊地下城2》盲卡包優惠開搶
即日起至11月29日，達美樂三大聯名優惠開吃：
◾️外帶精選大披薩299元，即贈「Minecraft聯名盲卡包」1包。
◾️買一送一！外帶披薩買大送大，即贈「聯名盲卡包」2包。
◾️外帶或外送3個大披薩799元，即贈「Minecraft聯名盲卡包」3包。
提醒大家，聯名盲卡數量有限，各店送完為止。
必勝客：披薩買大送大「免費升級蛤蜊絲瓜火山起司」
必勝客現在推出外帶買大披薩送大披薩、或外送買大披薩送小披薩優惠，使用PK APP訂購再送專屬好禮，第一顆大披薩「免費升級蛤蜊絲瓜火山餅皮」。提醒大家，濃起司漢堡排除外。
即日起至11月23日，會員消費滿400元送400、滿800元送800等值商品券。兌換日期至2027年1月25日；不可使用日期為2026年12月24日至12月27日、12月31日、2027年1月1日至1月3日。
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