達美樂攜手《麥塊地下城2》（Minecraft Dungeons II），不只祭出外帶大披薩「買一送一」速食優惠，還推出聯名盲卡包開抽「皮膚Skin」、「披薩披風Slice Slayer Cape」及「起司史萊姆Cheesy Cube」3款遊戲虛寶兌換序號QR Code，還搭配苦力怕、豬布林等限量披薩盒包裝一次看。

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達美樂《麥塊地下城2》聯名盲卡包！披薩披風虛寶、苦力怕披薩盒一覽

達美樂攜手 《麥塊地下城2》（Minecraft Dungeons II），推出「一塊解鎖新世界」主題全球聯名企劃，將遊戲世界中的探索、創造與解鎖樂趣帶進披薩時刻。

一次打造3款聯名盲卡包，開抽「聯名皮膚Skin」、「聯名披薩披風Slice Slayer Cape」及「聯名起司史萊姆Cheesy Cube」，獨家遊戲虛寶兌換序號QR Code。

聯名活動期間，達美樂還推出 《麥塊地下城2》限量披薩盒，將苦力怕、豬布林等經典麥塊元素變成披薩盒外觀。

▲達美樂《麥塊地下城2》聯名盲卡包，開抽皮膚Skin、披薩披風Slice Slayer Cape及起司史萊姆Cheesy Cube虛寶。（圖／達美樂dominos.com.tw）
▲達美樂《麥塊地下城2》聯名盲卡包，開抽皮膚Skin、披薩披風Slice Slayer Cape及起司史萊姆Cheesy Cube虛寶。（圖／達美樂dominos.com.tw）
▲玩耍《麥塊地下城2》有達美樂趣味。（圖／達美樂dominos.com.tw）
▲玩耍《麥塊地下城2》有達美樂趣味。（圖／達美樂dominos.com.tw）
達美樂買一送一！　《麥塊地下城2》盲卡包優惠開搶

即日起至11月29日，達美樂三大聯名優惠開吃：

◾️外帶精選大披薩299元，即贈「Minecraft聯名盲卡包」1包。

◾️買一送一！外帶披薩買大送大，即贈「聯名盲卡包」2包。

◾️外帶或外送3個大披薩799元，即贈「Minecraft聯名盲卡包」3包。

提醒大家，聯名盲卡數量有限，各店送完為止。

▲搭配達美樂買一送一速食優惠，蒐集麥塊地下城2聯名盲卡包更快。（圖／達美樂dominos.com.tw）
▲搭配達美樂買一送一速食優惠，蒐集麥塊地下城2聯名盲卡包更快。（圖／達美樂dominos.com.tw）
必勝客：披薩買大送大「免費升級蛤蜊絲瓜火山起司」

必勝客現在推出外帶買大披薩送大披薩、或外送買大披薩送小披薩優惠，使用PK APP訂購再送專屬好禮，第一顆大披薩「免費升級蛤蜊絲瓜火山餅皮」。提醒大家，濃起司漢堡排除外。

即日起至11月23日，會員消費滿400元送400、滿800元送800等值商品券。兌換日期至2027年1月25日；不可使用日期為2026年12月24日至12月27日、12月31日、2027年1月1日至1月3日。

▲必勝客「蛤蜊絲瓜火山起司餅皮」升級優惠。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）
▲必勝客「蛤蜊絲瓜火山起司餅皮」升級優惠。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...