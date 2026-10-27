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井女生前曾聯絡媒體！「丈夫疑詐保謀財害命」預言自己活不到年底

李男就問井女：「要不要結婚？」甚至承諾如果井女幫她生兒子或女兒就給400萬、500萬元。

保險才剛生效，李男就問井女：「要不要斷手或斷腳？可以領高額理賠金喔？」、「會考慮嗎？之前有人這樣做過，一定拿得到錢。」

「絕對不可能跳軌尋死」，但想到「丈夫詐保、謀財害命」的想法已經明目張膽攤在眼前，預言自己將活不到年底

▲井女生前一次要搭高鐵去機場時，結果掉落軌道中，雖然監視器畫面拍到自己跌落，但井女當時就跟警方表示：「絕對不可能跳軌尋死。」（圖／取自Threads@jimbtcusdt畫面）

井女密友成最關鍵線索！河口湖命案恐是詐保殺人「死者丈夫被羈押」

李男不僅涉嫌鼓吹妻子單獨赴日旅遊，更在幕後操弄，替井女投保了高達數千萬元的鉅額保險。

於25日向法院聲請羈押禁見，隨即於26日裁定羈押禁見獲准。

台灣一名井女10月17日到日本獨旅，沒想到19日卻被發現陳屍在河口湖旅館，疑似遭到同團楊女殺害，震驚台日警方。然而根據初步調查，該起命案很可能是「詐保殺人案」，生前井女今年7月跟小9歲的李男結婚，李男幫井女買了許多高額保險，甚至還問過「斷手斷腳詐保可能性」，井女生前透過朋友聯繫媒體，當時記者要她留意安全，沒想到憾事還是發生，目前井女丈夫李男遭到警方拘提到案，訊後認定涉嫌重大且有逃亡滅證之虞，已於26日遭法院裁定羈押禁見。根據《鏡週刊》報導，死者井女在9月底時曾經透過朋友向《鏡週刊》記者表示，今年5月間透過社群平台Threads應徵兼職工作，到某公司當助理，月薪5萬元，該公司李姓老闆很年輕，才29歲。結果開始上班後沒多久，後來井女在7月跟李男結婚，李男不僅以「曾幫詐騙集團洗錢、怕井女洩漏他的底細」為由，要求井簽下4張、總額1475萬元的本票作擔保，還幫井女保了許多高額保險，但買的都是一些傷害險、意外險，不是年繳月繳，還是一次付清，這讓井女已經心生疑慮，才會透過朋友找上記者諮詢。9月21日，井女第3次準備要去日本獨旅，結果不慎在高鐵台南站跌落軌道，鐵路警察局調閱月台監視器畫面，發現她是「自行掉落」，依照公共危險罪嫌將她移送法辦。但井女當時告訴警方，自己要搭機去日本獨旅，也有帶行李箱，，當時《鏡週刊》記者也提醒井女要特別小心，沒想到10月17日李男又幫井女安排日本獨旅，最後憾事仍然發生。原本調查中，一直著重在楊女殺害井女身上，不過死者生前密友不甘好友枉死，主動向《鏡週刊》記者求助，並轉向警方報案，讓這條關鍵線索，瞬間成為推動檢警重啟調查的最大推手。台南地檢署檢察長鍾和憲獲悉後極為重視，旋即指示分案，於24日起兵分多路大舉搜索，將死者丈夫李姓男子拘提歸案。檢察官深入追查後發現，李男和井女疑似為「虛偽結婚」，檢方訊問後，認定李男涉犯《刑法》第 214 條使公務員登載不實罪、第 271 條第 1 項共同殺人、以及同法第339條第2項、第1項之詐欺取財未遂等罪嫌重大，且有逃亡、滅證之虞，