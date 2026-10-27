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▲張姮燕張姮燕主張移工進來台灣以前必須驗孕，這樣雇主不用擔心移工來台會因為流產而有風險，「驗孕只是讓雙方互相了解身體狀況，就像檢驗 HIV 愛滋病一樣，都是保障雙方。」（圖／記者鍾泓良攝影）

主張移工來台要驗孕 移工「上午逃逸、離職 下午補」

回應團體抗議 勞動部：已編20億預算 強化喘息及短照服務

長期批評勞動部移工政策的台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會今（27）日帶著失能者家屬、孕婦及長者到勞動部抗議。雇主協會理事長張姮燕表示，今日遞交《移工政策公開辯論邀請書》，要求勞動部長洪申翰公開辯論，強調近期9成受訪者不滿勞動部移工政策，現場也喊出若不願意接下戰帖就應該下台。雇主協會日前公布，今年1月16日至10月11日，不滿意比率高達94.3%；其中，對就業安定基金處理不滿89.4%；移工署查緝非法移工積極度不滿意88.6%；對洪申翰專業表現不滿86.9%；91.3%對「現行移工政策忽略雇主權益與需求」不滿。張姮燕今日表示，雇主團體，無論是產業、漁業或是重症家庭看護工雇主，早在今年5月雇主日開始就頻繁反映問題，認為所有移工政策對重症家庭非常不公平，譬如繳交就業安定費，卻沒有享受到相關服務，更不應把移工逃逸、照顧空窗期的訓練或等待都由雇主承擔，叫他們情何以堪；但洪申翰始終不聞不問，只會派下屬用無關緊要的回應，因此直接到勞動部遞交移工政策辯論邀請函。她強調，要保障移工懷孕權益，但失能照顧者家庭的人權呢，主張移工進來台灣以前必須驗孕，這樣雇主不用擔心移工來台會因為流產而有風險，「驗孕只是讓雙方互相了解身體狀況，就像檢驗 HIV 愛滋病一樣，都是保障雙方。」而當雇主及移工確認懷孕，無法完成照顧工作，進入合意解約。雇主也面臨，原本需要被照顧的長者、失能者沒有人照顧，進入「照護空窗期」，這也是政府必須要盡速填補的問題。而勞動部過去表示，可以運用短照及喘息服務時。張姮燕反問，如果相關照顧量能充足，為什麼雇主還須自費花錢，負責吃住，讓陌生人住進家裡來照顧家人？她提到，新加坡跟香港可以做到，若移工或幫傭早上表示不做或離職，下午就可以補進新人力，但台灣還要等1至6個月照顧空窗期。若勞動部自認做不到，那就交由衛福部接管，或是整合衛福部、觀光局、移民署、勞動部等單位，成立一個專門為外國人成立、管理外國人的專責部門，別再互踢皮球了。針對民間團體今日抗議，勞動部回應，歐美禁止供應鏈強迫勞動的要求，今年2月發布「企業防制強迫勞動指引」，在製造業部分，也和經濟部合作，規劃成立「公平招募輔導團」，提供企業諮詢及入廠輔導。接下來，也將透過協助境外招募費的透明化，以及爭取稅務上的抵扣，來降低業者的聘僱成本。至於照護空窗期，他們表示，政府已編列約20億元預算，提供喘息及短照服務，兩者合計每年52日；勞動部將與衛福部合作研議，提供外籍看護及家庭雇主更多元、專業的照顧技巧培訓，減少照顧摩擦。而失聯移工，勞動部表示，失聯移工發生率已由2022年近6%的高峰，下降至2025年的3%，2026年也再持續下降，後續將結合各產業主管機關，輔導雇主和人力仲介落實選工、聘僱管理及法遵責任，尤其將重點鎖定非法仲介及幕後不法集團，從源頭阻卻移工失聯及打擊地下非法媒介。