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新竹縣竹東鎮多項文化、行政、交通及產業建設陸續推進，帶動區域發展，也吸引建商布局。忠泰建設首度進軍新竹，在竹東新市政特區推出住宅案「忠泰築明」，預賞會已簽訂逾百戶，客群包括竹東在地居民、竹科工程師及自營商。「忠泰築明」買氣積極，不單單是品牌效應，竹東近年公共建設接力登場，更反映出市場對竹東前景的樂觀期待。市場人士分析，2026年正是竹東建設收成與爆發的起始年，包括竹東客家文化大禾埕預計2026年底完工，工研院先進半導體研發基地預計2027年底完工，竹東綜合行政中心則預計2028年底完工。交通方面，國道3號增設二重交流道預計2032年底完工；竹東知識客棧圖書館目前規劃請照中，竹科三期發展計畫仍在審議，隨著建設逐步到位，勢必提升生活機能並帶動區域發展，吸引建商搶進。以「忠泰築明」新案為例，基地廣達6500坪，位於有「竹東版信義計劃區」之稱的竹東新市政特區，以類造鎮方式分兩期開發，第一期產品為2至3房純住宅，無論是地點指標性、基地規模，或是市場對忠泰品牌的預期心理，皆是各界焦點所在，不少建商VIP已購客也爭相詢問，以致一開放預賞，簽訂即逾百戶。值得一提的是，有別於傳統開發商，忠泰建設建立一套從建築規劃、空間設計、施工品質到美學體驗的完整生活系統，成功在客戶心中累積深厚信任，包括從接待過程開始，即展現「忠泰式」美學，迎賓茶食選用日本東京人氣必訪的「ONIBUS COFFEE」 咖啡與「好丘」GOOD CHO'S貝果；歐陸餐酒食材選品店「Slice」的精選起司盤饗宴簽約客戶。忠泰首度插旗新竹竹東，除了借鏡過去台北大直、中山區的國際美學經驗，更以一座未來城市的理想生活為藍圖，打造全新生活體驗。在未來建案公設中，將採用集團旗下北歐櫥窗代理品牌家居，其中不乏有博物館收藏等級的經典家具，消息一出旋即在大新竹及室內設計圈掀起朝聖風潮。住展雜誌發言人陳炳辰指出，竹東的關鍵優勢，在於生活、產業與交通建設同步到位，串成完整生活圈，為房市奠定長期支撐力。放眼市場，今年大新竹房市受惠AI浪潮，領銜全台928檔期新推案，新竹東區與竹東更同步祭出百億大案，市場將從地段、規劃、品牌到發展性逐一檢視，唯有全面到位的產品，才能在這場硬仗中脫穎而出。