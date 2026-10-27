皮克敏手遊《Pikmin Bloom》準備迎接11月活動任務，官方今（27）日公布社群日將在11月14日、11月15日舉辦，玩家只要選一天步行10000步，就能獲得「天竺葵種花徽章」，社群日的花苗成長速度，也會增加為平常的1.5倍；此外，《Pikmin Bloom》11月也將有「社群週」登場，詳細時間任務將逐步公開。
《Pikmin Bloom》11月社群日登場 走滿1萬步拿天竺葵徽章
《Pikmin Bloom》官方說明，台灣時間11月14日00:00至11月15日23:59，是2026年11月社群日的舉辦時間，本次社群日，在巨大花朵旁種植一般的白色、黃色、紅色或藍色花瓣時，將會開出天竺葵，每一朵巨大花朵只會綻放3小時。
皮克敏玩家在11月14日或11月15日，達成10000步目標，可以獲得天竺葵種花徽章，特別要注意的是，如果11月14日晚上11點59分前未完成10000步，進度將在11月15日凌晨12點重置，必須在完成10000步挑戰當天開啟應用程式，才能兌換徽章。
11月迎遊戲5週年 週年活動、地獄補考週都要來了
《Pikmin Bloom》每年11月是週年紀念月，今年適逢5週年，官方尚未公佈詳細資訊，不過回顧過去幾年，《Pikmin Bloom》都會在11月舉辦週年紀念活動，透過推出新款限定造型、加入舊款復刻與社群紀念元素來慶祝，2026適逢5週年，想必11月會大肆慶祝。
不僅會推出週年紀念活動，《Pikmin Bloom》11月還有被玩家稱為「地獄補考週」的社群週活動將登場，玩家將挑戰補齊近半年的種植員徽章，以及解鎖高難度種花任務，取得Mii限定服裝，2026年11月社群週前，皮友們記得先囤好「風鈴草、曇花、美人蕉、洋桔梗、薊花、天竺葵」等6款花瓣，為社群週全力備戰。
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《Pikmin Bloom》官方說明，台灣時間11月14日00:00至11月15日23:59，是2026年11月社群日的舉辦時間，本次社群日，在巨大花朵旁種植一般的白色、黃色、紅色或藍色花瓣時，將會開出天竺葵，每一朵巨大花朵只會綻放3小時。
皮克敏玩家在11月14日或11月15日，達成10000步目標，可以獲得天竺葵種花徽章，特別要注意的是，如果11月14日晚上11點59分前未完成10000步，進度將在11月15日凌晨12點重置，必須在完成10000步挑戰當天開啟應用程式，才能兌換徽章。
《Pikmin Bloom》每年11月是週年紀念月，今年適逢5週年，官方尚未公佈詳細資訊，不過回顧過去幾年，《Pikmin Bloom》都會在11月舉辦週年紀念活動，透過推出新款限定造型、加入舊款復刻與社群紀念元素來慶祝，2026適逢5週年，想必11月會大肆慶祝。
不僅會推出週年紀念活動，《Pikmin Bloom》11月還有被玩家稱為「地獄補考週」的社群週活動將登場，玩家將挑戰補齊近半年的種植員徽章，以及解鎖高難度種花任務，取得Mii限定服裝，2026年11月社群週前，皮友們記得先囤好「風鈴草、曇花、美人蕉、洋桔梗、薊花、天竺葵」等6款花瓣，為社群週全力備戰。