人氣玩具BEYBLADE X 《戰鬥陀螺X》不只可以發射陀螺對戰，現在即將變成集換式卡牌遊戲！全新企劃《BEYBLADE X 戰陀聯賽》（Blader League）近日在德國「埃森桌遊展 SPIEL Essen 2026」首度亮相，將戰鬥陀螺的高速碰撞、對戰概念結合卡牌策略，讓玩家透過卡牌展開全新對決。官方表示遊戲預計於2027年發售，並在展覽現場開放搶先試玩，消息曝光後，也讓不少陀螺迷好奇，究竟實體陀螺要如何變成卡牌遊戲？
《戰鬥陀螺X》推出TCG卡牌遊戲！2027年正式發售
《戰鬥陀螺X》是日本玩具公司 TAKARA TOMY 推出的戰鬥陀螺系列，以高速移動、激烈碰撞為主要特色，玩家可以自由搭配不同零件，打造專屬陀螺並與對手競技。如今這股對戰熱潮也將延伸到卡牌領域，全新作品《Blader League》預計2027年登場，讓玩家不必透過實體陀螺，也能以卡牌進行策略對決。
根據目前公開資訊，《Blader League》是一款集換式卡牌遊戲（Trading Card Game，簡稱TCG），將《戰鬥陀螺X》的角色、陀螺與對戰元素融入桌上遊戲，玩家需要透過卡牌組合、策略判斷與對戰操作爭取勝利。不同於傳統陀螺比賽主要考驗發射技巧、零件配置及陀螺性能，新作將更強調卡牌運用與戰術選擇，讓玩家以不同方式體驗陀螺對戰的樂趣。
德國埃森桌遊展《Blader League》搶先試玩！完整卡牌規則仍待公開
《Blader League》選在10月22日至25日舉行的德國埃森桌遊展「SPIEL Essen 2026」首度公開，展覽是全球重要的桌上遊戲盛會之一，吸引各地桌遊玩家、出版商與遊戲設計師參與。至於玩家最關心的遊戲玩法，目前官方尚未完整公布正式規則。不過，根據已公開的企劃介紹，遊戲將以《戰鬥陀螺X》世界觀為核心，把陀螺戰士、陀螺與相關角色元素轉換為卡牌對戰內容，並結合卡牌遊戲常見的策略機制。
官方預計於2027年初陸續公開更完整的遊戲機制，至於首波卡牌種類、卡組配置、稀有卡設計及正式售價，目前仍有待後續公告。台灣玩家關心的繁體中文版、台灣代理與上市日期，也尚未獲得確認。有興趣的玩家可先前往 《Blader League》官方網站 登記，追蹤後續卡牌資訊與遊戲上市消息。
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《戰鬥陀螺X》是日本玩具公司 TAKARA TOMY 推出的戰鬥陀螺系列，以高速移動、激烈碰撞為主要特色，玩家可以自由搭配不同零件，打造專屬陀螺並與對手競技。如今這股對戰熱潮也將延伸到卡牌領域，全新作品《Blader League》預計2027年登場，讓玩家不必透過實體陀螺，也能以卡牌進行策略對決。
根據目前公開資訊，《Blader League》是一款集換式卡牌遊戲（Trading Card Game，簡稱TCG），將《戰鬥陀螺X》的角色、陀螺與對戰元素融入桌上遊戲，玩家需要透過卡牌組合、策略判斷與對戰操作爭取勝利。不同於傳統陀螺比賽主要考驗發射技巧、零件配置及陀螺性能，新作將更強調卡牌運用與戰術選擇，讓玩家以不同方式體驗陀螺對戰的樂趣。
《Blader League》選在10月22日至25日舉行的德國埃森桌遊展「SPIEL Essen 2026」首度公開，展覽是全球重要的桌上遊戲盛會之一，吸引各地桌遊玩家、出版商與遊戲設計師參與。至於玩家最關心的遊戲玩法，目前官方尚未完整公布正式規則。不過，根據已公開的企劃介紹，遊戲將以《戰鬥陀螺X》世界觀為核心，把陀螺戰士、陀螺與相關角色元素轉換為卡牌對戰內容，並結合卡牌遊戲常見的策略機制。
官方預計於2027年初陸續公開更完整的遊戲機制，至於首波卡牌種類、卡組配置、稀有卡設計及正式售價，目前仍有待後續公告。台灣玩家關心的繁體中文版、台灣代理與上市日期，也尚未獲得確認。有興趣的玩家可先前往 《Blader League》官方網站 登記，追蹤後續卡牌資訊與遊戲上市消息。