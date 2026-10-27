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雙北選情成觀察指標 外媒關注民進黨能否突破藍營優勢

國民黨2028人選受關注 盧秀燕與藍白合作成焦點

賴清德支持度回升 AI產業成經濟成長動力

中國海警活動向台灣東部擴張 外媒示警經濟封鎖風險

台灣將於11月28日舉行地方選舉，選舉結果不僅攸關各縣市執政版圖，也可能影響2028年總統大選及台海局勢。外媒分析指出，民進黨近期在台北市、新北市等國民黨傳統優勢選區展現競爭力，若能取得突破，將有助於總統賴清德爭取連任；但北京也可能因此加大對台經濟與軍事施壓，甚至利用海警行動強化對台灣周邊海域的控制。《華盛頓郵報》前駐北京分社社長潘文（John Pomfret）與全球戰略顧問公司Garnaut Global LLC資深助理博伊爾（Seamus Boyle）聯合撰文分析指出，相較於受到國際高度關注的美國11月期中選舉，台灣地方選舉同樣具有重要的地緣政治意義。雖然這次選舉不會直接決定下一任總統，但結果可能重塑藍綠政治勢力，並影響未來兩岸關係及美中台三方互動。報導分析，台北市及新北市是此次地方選舉的重要觀察指標。兩地長期被視為國民黨優勢選區，民進黨上一次贏得台北市長選舉是在1994年，新北市前身台北縣則是在2001年。文章認為，民進黨目前在雙北選情的表現優於外界原先預期，若能在其中一地甚至兩地勝出，將對國民黨造成重大政治衝擊，也可能為賴清德2028年爭取連任增添助力。其中，民進黨在台北市推出立委沈伯洋挑戰現任市長蔣萬安。沈伯洋過去以國防及民防議題受到關注，也是黑熊學院創辦人之一。報導指出，沈伯洋此次選戰轉而強調生活品質與都市規劃，並透過橘色競選視覺設計，與民進黨傳統綠色形象做出區隔，試圖吸引不同政治立場的選民。文章引述9月22日的民調稱，沈伯洋與蔣萬安的差距已縮小至1.2個百分點。不過，單一民調仍存在抽樣誤差，不能直接視為最終選舉結果。除了地方選情，報導也將焦點放在國民黨2028年總統候選人的布局。文章認為，國民黨主席鄭麗文的兩岸立場及政治爭議，可能影響她爭取總統提名的機會。若國民黨在地方選舉表現不佳，鄭麗文的黨內領導地位也可能面臨挑戰。相較之下，台中市長盧秀燕被視為國民黨潛在總統人選之一。由於已連任兩屆市長，盧秀燕今年任期屆滿後將卸任，未來政治動向備受關注。報導形容，盧秀燕在國民黨內的兩岸及國防政策立場相對溫和，曾支持提高國防支出，也對國民黨與中國過度靠近提出批評。此外，盧秀燕與民眾黨保持合作關係，也讓2028年藍白合作的可能性成為觀察重點。文章指出，國民黨與民眾黨在2024年總統大選未能整合，可能是未來兩黨重新評估合作策略的背景因素。不過，2028年各黨總統候選人尚未正式確定，相關分析仍屬對未來政治布局的推測。報導也關注賴清德近期的政治情勢變化。文章指出，賴清德在2025年7月歷經立委罷免行動失利等政治挫折後，支持度一度下滑至31%，但近期回升至51.4%。報導將部分原因歸於國民黨內部政治爭議，以及台灣受惠於AI晶片需求成長帶動的經濟表現。文章並引述預測指出，台灣2026年經濟成長率可能達到11%，創下39年來新高，認為經濟表現可能影響選民對執政黨的評價。不過，經濟成長與選民投票選擇之間並非必然存在直接關係，地方選舉仍受到候選人條件、地方施政及各縣市政治結構等因素影響。在兩岸關係方面，報導認為，若民進黨在地方選舉取得優勢，北京可能在2028年總統大選前加大對台施壓。文章指出，中國海警及海事主管機關近來持續擴大台灣周邊活動，包括在台灣東部海域執行所謂「執法巡查」、演練登船檢查，以及透過無線電聯繫準備駛入台灣港口的外國船舶。報導分析，這些行動可能是在為未來對台實施經濟隔離或海上封鎖建立操作能力，藉此增加對台灣的施壓手段。不過，相關行動是否代表北京已決定採取封鎖措施，目前仍無法確定。文章也指出，中國若試圖透過軍事或經濟威嚇影響台灣選舉，仍可能產生反效果。