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2026年台北市長選戰持續升溫，民進黨參選人沈伯洋競選總部成立大會近日因知名主持人蔡康永現身，引發兩岸輿論關注。蔡康永事後於微博發文，強調自己從未支持「台獨」，相關表態再度掀起討論。對此，陸委會主委邱垂正表示，台灣人民的自由選擇，不應被中共干預或威脅，「只會適得其反而已」。蔡康永10月4日出席沈伯洋競選總部成立大會後，遭中國方面批評，直到10月25日深夜才在微博發文重申「我沒有支持過台獨」，並為造成合作方及曾喜歡他的民眾困擾致歉。由於蔡康永也現身藍營台北市長參選人蔣萬安的競總成立大會，加上此次特別發文澄清政治立場，引發外界熱議，討論焦點也延伸至中國是否透過輿論施壓，影響台灣選舉。面對相關爭議，邱垂正今（27）日上午在立法院受訪時強調，堅持台灣人民擁有自由的選擇權，不應該被中共干預或威脅，同時也再次呼籲中共停止跨境鎮壓及介選操作，並直言：「這不會得逞，這只會適得其反而已。」