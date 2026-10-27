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拒評韓國瑜天使魔鬼論

蔣萬安造勢喊「吹起反攻號角」 王世堅笑回：該吹的時候不吹

稱沈伯洋帶頭打正面選戰 王世堅盼維持祥和氣氛

被問蔣萬安被打成惡魔了嗎？王世堅：不敢這麼說

2026九合一選舉進入最後倒數，台北市長蔣萬安舉辦競選總部成立大會時，立法院長韓國瑜到場站台並拋出「天使變魔鬼、魔鬼變天使」說法，引發議論。對此，民進黨立委王世堅今（27）日強調選舉只剩1個月，對韓國瑜說法不方便評論。不過，當媒體追問蔣萬安是否已「被打成惡魔」時，王世堅表示「不敢這麼說」，並稱每個人的性格都可能善惡並存，「善惡之間一念之差、一念之間」，應交由選民自行評判。蔣萬安昨在敦化國中舉辦競總成立大會，韓國瑜、台中市長盧秀燕及新北市長侯友宜「三子合體」助陣。韓國瑜致詞時聲稱，全國有95%的網路媒體集中火力攻擊蔣萬安，批評這不是民主，而是「政治謀殺」，更形容當媒體集中攻擊一個人，即使是天使也會變成魔鬼；反之，若媒體一面倒吹捧，魔鬼也可能變成天使。韓國瑜並呼籲台北市民自行判斷誰是天使、誰是魔鬼？而今早身兼沈伯洋競總副主委的王世堅受訪時，被問到韓國瑜的「天使魔鬼論」是否有道理，以及蔣萬安究竟是天使還是魔鬼？他頻頻表示「我絕對不回答，真的」，強調目前選情已進入最後1個月、最緊繃的階段，相關評價應交由選民決定。對於韓國瑜的比喻是否恰當，王世堅認為，這種說法沒有所謂好壞，發言者一定是經過自己的認定才會說出口，但聽眾、受眾可能有不同看法與感受，因此他不方便多做評論。他也表示，民進黨陣營目前「穩定領先」，沒有必要再對此發表意見。媒體接著提到，蔣萬安造勢被部分人士視為「谷底反彈」、「絕地反攻」，甚至準備吹起反攻號角。王世堅聽完先是笑了幾聲，表示不同的人會有不同看法，隨後笑回「該吹的時候不吹」，但當記者追問究竟何時才該吹起反攻號角？他則未回答。王世堅強調，民進黨陣營的選情本來就好，不需要依靠誰替誰說話。他認為，這次選民看得很清楚，2位台北市長參選人自己也應該知道，「任何事都不能臨時抱佛腳啦」，並以龜兔賽跑為例，表示最後結果如何，選民都看在眼裡。至於為何不願直接評論韓國瑜，王世堅解釋，韓國瑜畢竟是立法院長，由自己來評論並不適合，而且每句話背後都可能讓不同的人產生不同感受，因此他選擇不多做評論。王世堅進一步表示，希望這次選舉能延續沈伯洋一開始參選時採取的方式，不攻擊對手，而是低調向選民說明自己的理想願景及市政藍圖，讓各方都朝正面方向進行選舉。他認為，這次台北市長選舉與過去4年、8年，甚至12年、16年前相比，少了劍拔弩張的氣氛。他並將這樣的變化歸因於沈伯洋帶頭採取祥和的選舉方式，認為現任市長蔣萬安也必須依循相同方式，讓這次首都選戰成為未來大型地方選舉的良好示範。不過，媒體再次追問，韓國瑜以天使與魔鬼形容政治人物是否不妥、貼標籤？王世堅則表示，世界本來就有善惡、好壞與黑白之分，每個人都可以自行感受、評判，因此沒有什麼不妥。他並說，有的人生來就像天使，有的人像魔鬼，也有人是「天使魔鬼並存」，這些都是人性的一部分。王世堅也引用孔子「隱惡揚善」的觀念，表示對朋友及其他人應隱惡揚善，對自己則應改過向上、去惡向善，並稱讚「韓院長他總是口才好嘛」。當記者詢問，會不會覺得韓國瑜藉此激化對立、讓選戰回到藍綠對決？王世堅連忙否認，強調他絕對沒有這種想法，認為助講者仍可以使用生動的詞彙，不能為了平和，連基本的用語都不敢使用。他也相信，只要2位候選人本身謙恭有禮，助講者自然會遵守平和的原則。最後，媒體直接詢問「蔣萬安是惡魔嗎？」王世堅再度表示，「沒有沒有，我不敢這麼說」，強調人性可能同時存在善惡，每個人在做出行為時，善惡往往就在一念之間，因此他不敢直接斷言蔣萬安究竟是什麼樣的人。