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美國聯合航空（United Airlines）一架原定從拉斯維加斯飛往紐澤西州紐瓦克的班機，上週末一度傳出劫機威脅，空服員發現有乘客傳送可疑訊息，隨即通報機長、緊急折返。班機最後平安降落，涉案的25歲男子則遭警方逮捕。綜合《紐約郵報》等外媒報導，這起事件涉及聯航UA1681航班，該架班機於24日晚間從拉斯維加斯起飛，原定飛往紐瓦克，沒想到起飛後不久，空服員便發現有乘客正在打字，內容涉及奪取飛機控制權、劫機，甚至提到要讓飛機撞向「特定座位區域」。空服員察覺異狀後，沒有直接上前詢問該位乘客，而是立即通知機長，採取駕駛艙安全管制措施，讓班機折返拉斯維加斯。班機最後安全降落，警方隨即到場處理，並逮捕25歲男子米奈（Dante Milne），他似乎沒有察覺自己的訊息內容已被發現，所有乘客均被疏散，執法部門並對這架飛機進行了全面的安全檢查。米奈被指控涉嫌發出與恐怖主義有關的威脅，後續將面臨司法程序。儘管這起事件並未傳出人員傷亡，但航班折返也打亂了旅客行程。美國聯邦航空總署（FAA）已介入調查此事。原文連結：