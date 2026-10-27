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NBA 2026-27賽季常規賽持續進行，邁阿密熱火隊今日主場迎戰達拉斯獨行俠隊，儘管當家球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）狂轟29分、15籃板、11助攻的大三元全面數據，熱火最終仍以109：113惜敗給獨行俠，苦吞開季4連敗，至今未嘗勝績。面對未見起色的戰績，阿德托昆博賽後受訪時坦言開局4連敗確實讓他感到有些意外，但他嚴肅呼籲全隊必須保持冷靜，「我們還有78場比賽要打，我們不能自己陷入恐慌！」本場比賽雙方一路拉鋸，阿德托昆博展現頂級統治力，全場出戰39分鐘，23投12中、三分球4投2中，高效繳出29分、15籃板、11助攻、1阻攻的豪華大三元。然而熱火在防守細節與關鍵球處理上依舊欠缺火候，末節未能頂住獨行俠攻勢，終場以4分之差吞下敗仗，開季戰績滑落至0勝4負。面對外界排山倒海的質疑，阿德托昆博賽後被問及是否對0勝4敗感到意外時表示：「我感到意外嗎？我想確實有一點，有一點意外。但我們還有整整78場例行賽要打，我們必須持續努力，讓自己變得更好。」他特別提醒隊友不要因為壓力自亂陣腳：「我已經對媒體說了該說的話，我們現在都得深呼吸，球隊最終一定會找到解決辦法，我們不能按下恐慌按鈕。如果你開始恐慌，情況只會變得越來越糟。我過去經歷過這種低谷，遭遇過5連敗、甚至是7連敗。我非常討厭這種感覺，但等我們成功扭轉局面後，我會永遠記住這種感覺，並盡全力不讓球隊再回到這種狀態。」字母哥分析指出，有時候球員心態太急躁反而適得其反：「有時候，你太渴望得到某樣東西，反而會在關鍵時刻整個人僵住。雖然這聽起來可能有些刺耳，但我們現在必須深呼吸、徹底放鬆下來，專注在打籃球本身上，一起看比賽錄影檢討、持續努力，最終我們一定會漸入佳境。」儘管吞下敗仗，阿德托昆博仍看見了球隊正在發生的正面轉變。他指出球隊今晚在防守端的拚勁與對抗強度已經有所提升，「我同意球隊有些部分正在變好。防守端，我認為大家的努力是有目共睹的。至於我們是否還要繼續看錄影帶檢討、變得更好？那是百分之一千需要的。」