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從IG「講晚安」到代抽號次 蔣萬安曝3年前緣分

20歲首投族變身抽籤代表 曾與蔣萬安自拍、握手

台北市長選舉號次抽籤今（27）日登場，台北市長蔣萬安因主持市政會議，特別派出年僅20歲的首投族Yakira代為抽籤，最終抽中5號。值得一提的是，Yakira與蔣萬安早在3年前就結下緣分，當時她透過IG參加「蔣萬安講晚安」活動，幸運獲得蔣萬安親自致電，後來更在市長獎頒獎典禮上與蔣萬安相認。如今從高中生成為首投族，還替蔣萬安抽出選舉號次，她也透露，11月28日投票當天正好是自己的生日，希望將生日願望送給蔣萬安，祝福他高票連任。蔣萬安今日受訪時表示，這次特別邀請Yakira代表抽籤，是因為兩人早就認識。3年前他曾在IG發起「講晚安」活動，當時抽出3名粉絲親自致電，Yakira就是其中一人，後來她參加市長獎頒獎典禮時，兩人也再次相認。蔣萬安說，當時Yakira還是高三學生，如今已經成為首投族，兩人相當有緣分，因此特別邀請她代表抽籤，別具意義。至於為何沒有親自出席抽籤，蔣萬安解釋，因為今日必須主持市政會議，一切仍以市政優先。對於最終抽中5號，蔣萬安也難掩喜悅，直呼這是自己非常喜歡的號次，相信Yakira的好手氣，能為接下來的選戰帶來好運，更喊出「台北五告讚，支持蔣萬安」、「台北五萬安，萬事都平安」，呼籲支持者11月28日踴躍投票。Yakira受訪時自我介紹，稱自己是「市長獎女孩Yakira」，今年20歲，是住在士林區的大學生，也是今年的首投族。對於能代表蔣萬安抽籤，她坦言，剛接到任務時既緊張又興奮，甚至有些期待，沒想到自己真的有機會替市長抽出選舉號次。回憶與蔣萬安的緣分，Yakira表示，高中時透過IG留言參加「蔣萬安講晚安」活動，幸運被抽中，當時蔣萬安真的親自打電話向她道晚安，後來在市長獎頒獎典禮上，兩人還相認、自拍及握手，沒想到如今又有機會以青年代表身分參與選舉抽籤。談及蔣萬安執政以來的改變，Yakira表示，身為台北市青年，確實感受到許多不同，包括台北市青年局成立後，舉辦許多讓年輕人參與的活動。她與朋友近期也報名公共政策創意提案競賽，過去很少有機會接觸公共政策，如今透過活動參與，讓她真實感受到市府願意傾聽青年聲音。此外，Yakira也特別提到無菸城市政策。她說，自己經常到中山區逛街，過去常常聞到菸味，但隨著市府推動無菸城市、設置吸菸室，現在可以不必聞到菸味，自在地逛街，也讓有吸菸需求的民眾有地方可以抽菸，「這些都是我最真實的感受。」Yakira最後透露，今年11月28日對她而言格外特別，因為當天不僅是人生第一次投票，恰巧也是自己的生日，因此決定把生日願望送給蔣萬安，「希望蔣萬安市長高票連任，台北安可！」。