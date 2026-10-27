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高鐵行李架改成雙層挨轟？24吋行李箱難放 官方曝設計原因

▲有網友在Threads分享，從台北站上車時，下層行李架已經放滿，手上的24吋行李箱與大型行李袋又難以搬上上層，忍不住懷念舊設計。（圖／取自臉書粉專「台灣高鐵」）

高鐵回應了！雙層、單層行李架都有 盼提升車廂空間運用效率

台灣高鐵車廂行李放置區改裝成雙層設計，原本希望增加收納空間，卻引發旅客正反兩極討論。一名乘客表示，搭車時發現下層已經放滿，手上的24吋行李箱與大型行李袋又難以搬上上層，因此感到困擾，貼文曝光後，網友們對新設計也看法不一，有人認為更省空間，也有人批評隔板高度不理想。對此，高鐵說明，700T列車共規劃19處大型行李區，包括15處雙層架與4處單層大型行李區，另有13處單層窄板行李架。官方建議，26吋以上行李及較長物品放單層區，登機箱與26吋以下行李則放座位上方；需要協助時可請車組人員幫忙。一名網友在Threads發文表示，近期發現高鐵車廂內的大型行李放置區多了隔板，原本單層空間變成上下兩層。她從台北站搭車時，下層已被行李塞滿，只剩上方還有空間，但手上帶著24吋行李箱和大型行李袋，短時間內很難搬上去，也擔心因此擋住其他乘客動線。原PO坦言，行李搬不上去是自己的問題，但仍懷念過去的設計，不禁直呼：「認真問，高鐵以後的行李箱放置處都會改成這樣嗎？」貼文引發討論，有人認為雙層設計能提高空間利用率，國外高速列車也常見類似配置，「覺得很好用，位置也比以前多」、「我覺得改這樣很棒」、「其實國外的高速火車行李架也都是會分層，分層其實才更友善空間利用，只是分隔板的高度設計是否有友善到大型行李，可能待考驗」。不過，也有網友批評，「改成這樣不如不要改，傻眼」、「這看起來，大件行李的會更難放」、「本來是要給大型行李箱的放置，增加隔板本來是為了可以多一點放置空間，結果現在這樣大行李箱根本放不進去，本末倒置」、「原本的設計，應該也是被先上車人的行李佔滿而不夠放…只是這個隔層的設計高度留給下方的高度好像有點不太OK，但更高的話就又更搬不上去了」。對此，台灣高鐵官方帳號也留言回應，為了讓攜帶大型行李的旅客有合適的放置空間，已改裝700T列車的大型行李區，全車共設置19處，其中包含15處雙層行李架，以及4處單層大型行李放置區，供26吋（含）以上行李箱使用，另有13處單層窄板行李架。高鐵建議，體積較大或較長的物品可優先放在單層行李區；登機箱及26吋以下的小型行李箱，則可放在座位上方的行李架。若旅客有搬運或收納需求，也能通知車組人員協助，讓行李妥善放置並維持車廂動線順暢。