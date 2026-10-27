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颱風薔琵過境後，台北市長蔣萬安因撿樹枝、拿掃把的姿勢，被部分網友批評，國民黨新北市長候選人李四川聲援，並反擊說，「難道民進黨又要恢復大罷免？沒有照他們的意思，就要給人家罷免？」對此，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（27）日表示，他從來沒有去講拿掃把如何，「我覺得他們這樣， 反而好像有點在扎稻草人的感覺」。李四川昨聲援蔣萬安，「選舉不必要抹黑，大家提出自己的政見」，救災本來就是嚴肅的問題，不只拿掃把，即使是撿樹枝，他都認為對救災有很大的幫助；他也質疑，選舉沒有必要連拿掃把的姿勢都要按照特定人士的意思，並反問「難道民進黨又要恢復大罷免？沒有照他們的意思，就要給人家罷免？」沈伯洋上午在競總舉行「政策白皮書記者會」，並於會後受訪。對於李四川說法，沈伯洋受訪時表示，大家在網路討論此事，他覺得沒有什麼，就是茶餘飯後話題，「這是民主社會」。沈伯洋說，蔣萬安的對手是他，他從來沒有去講說拿掃把怎麼樣，僅覺得有趣，大家拿掃把的方式不一樣，那就句點了，「我覺得他們這樣， 反而好像有點在扎稻草人的感覺」。