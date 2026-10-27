我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國民黨台中市長候選人江啟臣與支持者一起喊口號。（圖／記者顏幸如攝，2026.10.27）

台中市長選戰辯論會協商卡關！藍綠陣營原規劃舉辦2場電視辯論會，卻傳出協商陷入僵局。國民黨候選人江啟臣今（27）日表示，目前沒有後續進展，但至少還有公辦政見辯論會；民進黨候選人何欣純希望主辦電視台儘速安排下一輪協調，並喊話對手別再堅持英文交互詰問，「只要是市民熟悉的語言，中文、台語都可以」，讓市長候選人把焦點放在市政願景與市民需求上。何欣純與江啟臣今天上午參加台中市長選舉號次抽籤，何欣純抽中1號、江啟臣抽中3號。會後受訪時，江啟臣被問到先前協商破局的電視辯論是否還有機會舉行，他直言「目前其實並沒有後續」，自己對辯論一直抱持開放、正面的態度，登記時也已同意參加公辦政見辯論會，因此至少會有公辦政見辯論，請市民拭目以待。何欣純則透露，目前仍持續向主辦電視台提出可配合的時間，希望儘快展開第2次、第3次協調。她也再次呼籲對手陣營，不要堅持以英文交互詰問造成辯論會的障礙，候選人應使用絕大多數市民熟悉的語言，清楚說明市政願景、城市治理方向，以及如何解決市民日常生活中的問題，讓選民了解自己的政策主張與治理規劃。