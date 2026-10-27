蘋果今（27）日凌晨正式釋出iOS 27.2更新，是iOS 27推出後首波重大功能更新，讓Siri AI變得更聰明，還加入訊息智慧建議、Apple Music全新介面，以及照片AI浮水印等功能，剛上市的摺疊手機iPhone Duo，開放Apple Pencil手寫操作，且同步修補超過160項安全漏洞，建議用戶儘早更新。
iOS 27.2更新重點、Siri AI繁體中文還要等
根據蘋果官方更新說明，這次最大亮點是Siri AI功能升級，現在可以記住過去的對話內容，例如上週推薦過哪些餐廳，使用者不必重新說明，就能繼續追問。
此外，Siri AI現在可以讀取更多經授權的個人資訊，包括訊息附件照片、行事曆參與者、語音留言，以及Safari瀏覽紀錄等，並新增App排除設定，讓使用者自行決定哪些App能提供資訊給Siri。不過，這次Siri AI雖然新增日文、韓文、法文、葡萄牙文及西班牙文，但仍未支援繁體中文，蘋果表示，預計2026年底前才會加入繁體中文。
iOS 27.2 十項新功能一次看
1.iPhone Duo支援Apple Pencil：可在內外螢幕手寫、繪圖、標註PDF，但僅支援Apple Pencil USB-C版，不相容Apple Pencil Pro。
2.視訊通話自動補光：iPhone Duo新增Edge Light功能，可透過螢幕邊緣光線照亮臉部，適用FaceTime等視訊App。
3.訊息App智慧建議：根據聊天內容提供快捷操作，例如收到聚餐邀約，可以直接加入行事曆或提醒事項。
4.Apple Music換新圖示：原本紅色圖示改為黑白配色，App介面與小工具同步調整。
5.照片共享相簿升級：可以修改照片說明與留言，避免重複加入照片，並新增相簿到期提醒。
6.AI照片加入隱形浮水印：「照片」與Image Playground支援SynthID技術，協助辨識部分經AI生成或修改的圖片。
7.Apple TV新增個人檔案：家庭成員可以建立不同使用者檔案，取得個人化的觀看推薦。
8.Podcast介面調整：首頁將新集數與繼續播放分開顯示，方便找到尚未聽完的節目。
9.FaceTime功能升級：支援在通話中加入第三方手語翻譯或即時字幕服務，部分機型的群組通話也支援前後鏡頭同步拍攝。
10.捷徑自動化更新：iPhone Duo可設定手機展開、摺疊時觸發指定操作。
iOS 27.2修補逾160項安全漏洞 果粉建議更新
除了新增功能，這次更新另一項重點是資安，外媒《MacRumors》指出，iOS 27.2修補超過160項安全漏洞，涉及Safari所使用的WebKit、系統核心及Apple Intelligence等元件，部分漏洞可能導致資料外洩或其他安全風險。雖然蘋果並未指出這批漏洞已遭實際攻擊利用，但由於修補數量不少，仍建議符合資格的使用者儘快升級。
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根據蘋果官方更新說明，這次最大亮點是Siri AI功能升級，現在可以記住過去的對話內容，例如上週推薦過哪些餐廳，使用者不必重新說明，就能繼續追問。
此外，Siri AI現在可以讀取更多經授權的個人資訊，包括訊息附件照片、行事曆參與者、語音留言，以及Safari瀏覽紀錄等，並新增App排除設定，讓使用者自行決定哪些App能提供資訊給Siri。不過，這次Siri AI雖然新增日文、韓文、法文、葡萄牙文及西班牙文，但仍未支援繁體中文，蘋果表示，預計2026年底前才會加入繁體中文。
1.iPhone Duo支援Apple Pencil：可在內外螢幕手寫、繪圖、標註PDF，但僅支援Apple Pencil USB-C版，不相容Apple Pencil Pro。
2.視訊通話自動補光：iPhone Duo新增Edge Light功能，可透過螢幕邊緣光線照亮臉部，適用FaceTime等視訊App。
3.訊息App智慧建議：根據聊天內容提供快捷操作，例如收到聚餐邀約，可以直接加入行事曆或提醒事項。
4.Apple Music換新圖示：原本紅色圖示改為黑白配色，App介面與小工具同步調整。
5.照片共享相簿升級：可以修改照片說明與留言，避免重複加入照片，並新增相簿到期提醒。
6.AI照片加入隱形浮水印：「照片」與Image Playground支援SynthID技術，協助辨識部分經AI生成或修改的圖片。
7.Apple TV新增個人檔案：家庭成員可以建立不同使用者檔案，取得個人化的觀看推薦。
8.Podcast介面調整：首頁將新集數與繼續播放分開顯示，方便找到尚未聽完的節目。
9.FaceTime功能升級：支援在通話中加入第三方手語翻譯或即時字幕服務，部分機型的群組通話也支援前後鏡頭同步拍攝。
10.捷徑自動化更新：iPhone Duo可設定手機展開、摺疊時觸發指定操作。
iOS 27.2修補逾160項安全漏洞 果粉建議更新
除了新增功能，這次更新另一項重點是資安，外媒《MacRumors》指出，iOS 27.2修補超過160項安全漏洞，涉及Safari所使用的WebKit、系統核心及Apple Intelligence等元件，部分漏洞可能導致資料外洩或其他安全風險。雖然蘋果並未指出這批漏洞已遭實際攻擊利用，但由於修補數量不少，仍建議符合資格的使用者儘快升級。