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台灣車市回神 汽車類股撐盤

台股今（27）日開高走低，早盤一度上攻到46585點，看似搭上美股漲勢，但進入10時後就在平盤震盪，4度翻綠，後續就一路跌到45676點，跌破4萬6000大關，高低來回震盪909點。截至11時45分，台股跌至46008點，下跌33.4點、0.07%，成交量來到6698億元。台積電（2330）盤中漲至2390元，上漲5元、0.21%。類股方面，即便美股四大指數因Anthropic IPO走揚，但台股並未吃到AI紅利。電子零組件類股下跌2.35%，禾伸堂（3026）下跌5%、台達電（2308）下跌3.5%、川湖（2059）跌0.97%。而同樣與AI、半導體產業息息相關的玻璃類股，今日也呈現下跌。最具指標性的台玻（1802）下跌近2%。而在傳產方面，即便台塑四寶、塑橡膠及化學類股均進入震盪。然而，長期低迷汽車類股出現回暖。經濟部上週公佈「9月批發、零售及餐飲業營收」，其中汽機車零售業受惠車市買氣回溫，年增20.3%，打破6月年增19.1%的紀錄，汽車業正式回神。汽車類股今日也呈現上揚0.72%，國內汽車及汽車零組件大廠和泰車（2207）、和大（1536）、宇隆（2233）紛紛走揚。台股漲幅排行，程曦資訊（6898）今掛牌上櫃，上漲11.33%；東台（4526）、濱川（1569）、彬台（3379）漲幅較高。台股跌幅排行，映興（3597）、泓德能源（6873）、宏至（3605）、台燿（6274）、達航科技（4577）跌幅較深。