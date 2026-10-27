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沈伯洋酸市政問題沒答案 蔣萬安：一直有問必答

石舫亘將出面輔選？蔣萬安賣關子：拭目以待

台北市長蔣萬安26日在競選總部成立大會上，強調自己不是一個喜歡詭辯的人，卻遭民進黨台北市長候選人沈伯洋反擊，市民關心的不是詭辯與否，而是市政問題始終「沒有答案」。對此，蔣萬安今（27）日上午受訪時回應，「我聽不懂他在講什麼耶！」強調自己面對各項市政議題，一直都是有問必答。至於昨日造勢場合有支持者高喊「洋流是下流」，蔣萬安則呼籲，選舉應保持理性，回歸市政議題討論。蔣萬安昨日舉行競選總部成立大會，致詞時強調自己並非喜歡詭辯的人。對此，沈伯洋今日受訪時反擊，自己一直都是在反映市民對市政的聲音，這與蔣萬安會不會詭辯無關。沈伯洋指出，市民面對問題時，聽到的不是詭辯或不詭辯，而是「沒有變，就是沒有答案！」他認為，蔣萬安只要願意出面把事情說明清楚，自然就能贏得市民信任。對此，蔣萬安今日上午在台北市選委會受訪時，聽聞沈伯洋的批評，直接回應「我聽不懂他在講什麼耶！」並強調，對於各項議題及市政方面，自己一直都是有問必答。此外，蔣萬安昨日競選總部成立大會吸引大批支持者到場，現場卻有人高喊「洋流是下流」，引發外界討論。蔣萬安表示，選舉過程中還是要保持理性，回歸就事論事，希望各方能夠針對市政議題好好討論，若有任何不同意見，都可以透過理性方式溝通。另一方面，台北市長選舉號次抽籤今日上午登場，蔣萬安由20歲首投族青年代表Yakira代為抽籤，最終抽中5號。隨著選戰進入最後階段，外界也關注蔣萬安妻子石舫亘是否將投入輔選行列，親自出面拜票、拉票。對此，蔣萬安表示，太太一直以來都是他最強的後盾，至於接下來是否會有相關安排，他則留下伏筆，笑稱「大家拭目以待」。