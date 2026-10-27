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▲北榮及陽明交大團隊指出，肺炎克雷伯氏菌為醫院內的高風險致病菌株，也被世界衛生組織列為需優先關注抗藥性的細菌。（圖／陽明交大提供）

台灣首度發現新型抗藥細菌！美國疾管署（CDC）也正式刊登在旗下權威期刊示警。台北榮總、陽明交大團隊發現，有兩名在北榮住院的個案，尿液及痰液檢體分離出「多重抗藥性」的肺炎克雷伯氏菌，經進一步研究發現，是屬於高傳播風險的基因型，若產生基因突變等，可能演變成無藥可用的全球抗藥性狀態。主持相關工作的陽明交大急重症研究所、北榮感染管制中心主任林邑璁表示，此次從患者身上首度分離出帶有新型抗藥性的肺炎克雷伯氏細菌（Klebsiella pneumoniae），是與紐約州立大學水牛城分校（University at Buffalo）陳亮教授合作。林邑璁提到，兩位個案都是在新冠疫情期間，在北榮住院，進一步從患者的尿液、痰液檢體中分離出「肺炎克雷伯氏細菌」。病患接受標準及接觸隔離的照顧、抗生素治療。林邑璁提到，研究發現，這隻細菌的「青黴素結合蛋白3」（PBP3）多插入了「YRIT」四個胺基酸，導致原本是抗生素重要攻擊標靶的蛋白位點失效。他說明，這項新型突變，會阻礙β-內醯胺類抗生素與細菌蛋白結合，讓許多青黴素類、頭孢菌素類、單醯胺環類等臨床上常用抗生素藥效顯著下降。這隻臨床菌株不僅具備「YRIT」四個胺基酸突變，更屬於高傳播風險的基因型，本身就已經攜帶多個能破壞抗生素酵素的基因。林邑璁說，研究團隊在實驗室進行演化模擬發現，一旦這隻細菌進一步產生基因突變，或取得另一種強力破壞廣效抗生素的酵素基因，最終將演變成幾乎無藥可用的全球抗藥性狀態。而過去這種4個胺基酸的突變，多半在大腸桿菌中被發現，而這是台灣首次在臨床感染肺炎克雷伯氏菌的個案中發現。肺炎克雷伯氏菌本來就是醫院內的「高風險致病菌株」，經常引起肺炎與尿道感染，也被世界衛生組織列為需優先關注抗藥性的細菌。因此對於抗藥性機轉的研究更是重要。林邑璁認為，過去主要出現在大腸桿菌的新型基因變異，如今在肺炎克雷伯氏菌中被檢出，顯示這類抗藥機制具有跨菌種出現的可能，突顯現代醫學面對超級細菌的急迫性，未來應持續進行基因監測、開發新型療法以及加強感染控制，已是預防超級細菌的當務之急。