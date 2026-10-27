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▲楊貴媚獲得金鐘獎第61屆影后。（圖／NOWNEWS攝影中心）

鍾欣凌以《拜六禮拜》角逐第61屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，最終由好友楊貴媚憑《我們與惡的距離II》抱回獎座。典禮結束後，鍾欣凌打電話向媽媽報告結果，沒想到媽媽竟勸她「妳也拿過很多了，留一些給別人」，讓她忍不住笑回：「可是媚姐拿更多！」還開玩笑說要去「處理她」，嚇得媽媽連忙稱讚女兒當天很漂亮，母女對話十分逗趣。楊貴媚拿下金鐘視后後，鍾欣凌在社群連喊3次「是媚姐」，興奮替好友送上祝福。她隨後分享典禮結束後與媽媽的通話，表示自己主動告知沒有得獎，獎座由楊貴媚拿走。媽媽聽完後安慰女兒：「妳也拿過很多了，留一些給別人。」鍾欣凌一聽立刻反駁：「可是媚姐拿更多……沒關係，我等等去處理她！」沒想到媽媽沒有聽出女兒在開玩笑，一時不知道該怎麼回應，只好急忙轉移話題，稱讚她：「可是妳今天很漂亮！」鍾欣凌也幽默回應：「漂亮就好，有漂亮就好，有很漂亮就好！」其實鍾欣凌與楊貴媚同時入圍視后，走紅毯時就被問到，若與好友正面對決希望誰得獎，她當時便笑喊要一起上台，還對著楊貴媚說：「媚！帶我走！」如今看到好友順利封后，她也開心送上祝福。鍾欣凌在貼文中感謝替她打理服裝、髮妝及珠寶的團隊，並強調不論最後由哪一位入圍者站上台，自己都心服口服。除了恭喜楊貴媚，她也向獲獎的唐從聖及所有得獎者道賀，最後笑說要去吃泡麵、買醉，替本屆金鐘之旅畫下句點。