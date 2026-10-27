（12：40更新，今日所有戰績圖表）開季苦吞3連敗的金州勇士隊，今日作客丹佛金塊隊的高原主場展現驚人反彈力道！在上半場僅出手1次的情況下，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）下半場手感完全爆發，全場彈無虛發繳出8投全中、百分之百命中率砍下24分；加上今年首輪新秀前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）狂飆全場最高31分、12籃板與6助攻的野獸級數據，勇士在第3節打出40：28的猛烈攻勢打崩對手，終場以134：114痛宰金塊，強勢奪下新賽季首場勝利、終止開季3連敗。
柯瑞下半場神準爆發！8投全中百分之百命中率收下賽季首勝
此役上半場戰況膠著，勇士以60：56微幅領先，柯瑞在前兩節僅出手1次拿下3分，也是他個人職業生涯第6度上半場僅出手1次或以下。然而進入第3節，柯瑞徹底點燃外線火力，單節6投全中（包含2記三分球）獨攬17分，帶領勇士打出一波9：0攻勢將領先擴大至15分。
柯瑞全場出賽27分鐘，繳出8投8中（三分球3投3中、罰球5罰5中）的表現，高效拿下24分、3籃板、3助攻與2抄截。除了柯瑞的無解火力，勇士菜鳥前鋒倫德伯格出賽31分鐘狂轟31分、12籃板、6助攻，正負值高達+27；波齊姆斯基（Brandin Podziemski）也挹注18分、7籃板與5助攻（正負值+33全場最高），老將格林（Draymond Green）貢獻7次助攻，帶領勇士全隊三分球44投22中、命中率高達5成，打出華麗的團隊籃球。
反觀金塊隊方面，當家球星約基奇（Nikola Jokic）繳出19分、11助攻與7籃板，穆雷（Jamal Murray）攻下19分與8助攻，第六人德羅展（DeMar DeRozan）替補挹注21分。然而金塊防線在下半場徹底失守，前鋒戈登（Aaron Gordon）更在末節因連續怒斥裁判連吞2次技術犯規遭到驅逐出場，金塊無力回天，在主場吞下慘敗。
愛德華茲47分做白工 佛拉格29分率獨行俠克熱火
今日聯盟進行了多場激烈對決，騎士今日以127：125在延長賽擊敗灰狼，灰狼少主愛德華茲（Anthony Edwards）狂飆全場最高47分，但騎士在米契爾（Donovan Mitchell）攻下26分帶領下於延長賽逆轉險勝。
塞爾提克以134：99勝公牛，綠衫軍團隊火力全面碾壓，普里查德（Payton Pritchard）飆進28分率隊大勝35分。而獨行俠超級狀元新人佛拉格（Cooper Flagg）狂砍29分，力壓同樣攻下29分大三元的熱火球星阿德托昆博，以113：109送給熱火開季4連敗。
雷霆在多名主力傷退下展現深度，米契爾（Ajay Mitchell）狂轟生涯新高30分，率雷霆125：114擊退格林（Jalen Green）拿下4連勝。火箭在中鋒申京（Alperen Sengun）斬獲29分，主場以120：110老鷹：擊退老鷹。
NBA今日（10月27日）比賽結果表
NBA明日（10月28日）賽程預告表
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此役上半場戰況膠著，勇士以60：56微幅領先，柯瑞在前兩節僅出手1次拿下3分，也是他個人職業生涯第6度上半場僅出手1次或以下。然而進入第3節，柯瑞徹底點燃外線火力，單節6投全中（包含2記三分球）獨攬17分，帶領勇士打出一波9：0攻勢將領先擴大至15分。
柯瑞全場出賽27分鐘，繳出8投8中（三分球3投3中、罰球5罰5中）的表現，高效拿下24分、3籃板、3助攻與2抄截。除了柯瑞的無解火力，勇士菜鳥前鋒倫德伯格出賽31分鐘狂轟31分、12籃板、6助攻，正負值高達+27；波齊姆斯基（Brandin Podziemski）也挹注18分、7籃板與5助攻（正負值+33全場最高），老將格林（Draymond Green）貢獻7次助攻，帶領勇士全隊三分球44投22中、命中率高達5成，打出華麗的團隊籃球。
反觀金塊隊方面，當家球星約基奇（Nikola Jokic）繳出19分、11助攻與7籃板，穆雷（Jamal Murray）攻下19分與8助攻，第六人德羅展（DeMar DeRozan）替補挹注21分。然而金塊防線在下半場徹底失守，前鋒戈登（Aaron Gordon）更在末節因連續怒斥裁判連吞2次技術犯規遭到驅逐出場，金塊無力回天，在主場吞下慘敗。
今日聯盟進行了多場激烈對決，騎士今日以127：125在延長賽擊敗灰狼，灰狼少主愛德華茲（Anthony Edwards）狂飆全場最高47分，但騎士在米契爾（Donovan Mitchell）攻下26分帶領下於延長賽逆轉險勝。
塞爾提克以134：99勝公牛，綠衫軍團隊火力全面碾壓，普里查德（Payton Pritchard）飆進28分率隊大勝35分。而獨行俠超級狀元新人佛拉格（Cooper Flagg）狂砍29分，力壓同樣攻下29分大三元的熱火球星阿德托昆博，以113：109送給熱火開季4連敗。
雷霆在多名主力傷退下展現深度，米契爾（Ajay Mitchell）狂轟生涯新高30分，率雷霆125：114擊退格林（Jalen Green）拿下4連勝。火箭在中鋒申京（Alperen Sengun）斬獲29分，主場以120：110老鷹：擊退老鷹。
|對戰組合（客隊 @ 主隊）
|比賽結果
|勝隊最高分球員
|敗隊最高分球員
|金州勇士 @ 丹佛金塊
|勇士134：114金塊
|倫德博格（31分12籃板）
|德羅展（21分）
|華盛頓巫師 @ 夏洛特黃蜂
|黃蜂110：103巫師
|米勒（39分）
|戴維斯（29分）
|明尼蘇達灰狼 @ 克里夫蘭騎士
|騎士127：125灰狼（OT）
|米契爾（26分）
|愛德華茲（47分）
|芝加哥公牛 @ 波士頓塞爾提克
|塞爾提克134：99公牛
|普里查德（28分）
|鮑威爾（20分）
|達拉斯獨行俠 @ 邁阿密熱火
|獨行俠113：109熱火
|佛拉格（29分）
|阿德托昆博（29分）
|印第安納溜馬 @ 密爾瓦基公鹿
|公鹿110：102溜馬
|赫爾羅（23分）
|哈里伯頓（22分）
|鳳凰城太陽 @ 奧克拉荷馬雷霆
|雷霆125：114太陽
|米契爾（30分）
|格林（20分）
|亞特蘭大老鷹 @ 休士頓火箭
|火箭120：110老鷹
|森貢（29分）
|強森（21分）
|曼菲斯灰熊 @ 猶他爵士
|灰熊110：105爵士
|考沃德（16分）
|喬治（26分）
|比賽時間（台灣時間）
|對戰組合（客隊 @ 主隊）
|轉播與票價資訊
|盤口與大小分預測
|10月28日（週三）07:30
|布魯克林籃網 @ 波士頓塞爾提克
|門票最低39美元
|塞爾提克讓12.5分／大小分222.5
|10月28日（週三）08:00
|底特律活塞 @ 紐約尼克
|NBC直播／門票最低190美元
|尼克讓3.5分／大小分218.5
|10月28日（週三）08:00
|沙加緬度國王 @ 聖安東尼奧馬刺
|門票最低24美元
|馬刺讓18.5分／大小分230.5
|10月28日（週三）11:00
|波特蘭拓荒者 @ 洛杉磯湖人
|NBC、Peacock直播／門票最低44美元
|湖人讓2.5分／大小分236.5