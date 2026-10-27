（12：40更新，今日所有戰績圖表）

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NBA今日（10月27日）比賽結果表

對戰組合（客隊 @ 主隊） 比賽結果 勝隊最高分球員 敗隊最高分球員 金州勇士 @ 丹佛金塊 勇士134：114金塊 倫德博格（31分12籃板） 德羅展（21分） 華盛頓巫師 @ 夏洛特黃蜂 黃蜂110：103巫師 米勒（39分） 戴維斯（29分） 明尼蘇達灰狼 @ 克里夫蘭騎士 騎士127：125灰狼（OT） 米契爾（26分） 愛德華茲（47分） 芝加哥公牛 @ 波士頓塞爾提克 塞爾提克134：99公牛 普里查德（28分） 鮑威爾（20分） 達拉斯獨行俠 @ 邁阿密熱火 獨行俠113：109熱火 佛拉格（29分） 阿德托昆博（29分） 印第安納溜馬 @ 密爾瓦基公鹿 公鹿110：102溜馬 赫爾羅（23分） 哈里伯頓（22分） 鳳凰城太陽 @ 奧克拉荷馬雷霆 雷霆125：114太陽 米契爾（30分） 格林（20分） 亞特蘭大老鷹 @ 休士頓火箭 火箭120：110老鷹 森貢（29分） 強森（21分） 曼菲斯灰熊 @ 猶他爵士 灰熊110：105爵士 考沃德（16分） 喬治（26分）

比賽時間（台灣時間） 對戰組合（客隊 @ 主隊） 轉播與票價資訊 盤口與大小分預測 10月28日（週三）07:30 布魯克林籃網 @ 波士頓塞爾提克 門票最低39美元 塞爾提克讓12.5分／大小分222.5 10月28日（週三）08:00 底特律活塞 @ 紐約尼克 NBC直播／門票最低190美元 尼克讓3.5分／大小分218.5 10月28日（週三）08:00 沙加緬度國王 @ 聖安東尼奧馬刺 門票最低24美元 馬刺讓18.5分／大小分230.5 10月28日（週三）11:00 波特蘭拓荒者 @ 洛杉磯湖人 NBC、Peacock直播／門票最低44美元 湖人讓2.5分／大小分236.5

開季苦吞3連敗的金州勇士隊，今日作客丹佛金塊隊的高原主場展現驚人反彈力道！在上半場僅出手1次的情況下，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）下半場手感完全爆發，全場彈無虛發繳出8投全中、百分之百命中率砍下24分；加上今年首輪新秀前鋒倫德伯格（Yaxel Lendeborg）狂飆全場最高31分、12籃板與6助攻的野獸級數據，勇士在第3節打出40：28的猛烈攻勢打崩對手，終場以134：114痛宰金塊，強勢奪下新賽季首場勝利、終止開季3連敗。此役上半場戰況膠著，勇士以60：56微幅領先，柯瑞在前兩節僅出手1次拿下3分，也是他個人職業生涯第6度上半場僅出手1次或以下。然而進入第3節，柯瑞徹底點燃外線火力，單節6投全中（包含2記三分球）獨攬17分，帶領勇士打出一波9：0攻勢將領先擴大至15分。柯瑞全場出賽27分鐘，繳出8投8中（三分球3投3中、罰球5罰5中）的表現，高效拿下24分、3籃板、3助攻與2抄截。除了柯瑞的無解火力，勇士菜鳥前鋒倫德伯格出賽31分鐘狂轟31分、12籃板、6助攻，正負值高達+27；波齊姆斯基（Brandin Podziemski）也挹注18分、7籃板與5助攻（正負值+33全場最高），老將格林（Draymond Green）貢獻7次助攻，帶領勇士全隊三分球44投22中、命中率高達5成，打出華麗的團隊籃球。反觀金塊隊方面，當家球星約基奇（Nikola Jokic）繳出19分、11助攻與7籃板，穆雷（Jamal Murray）攻下19分與8助攻，第六人德羅展（DeMar DeRozan）替補挹注21分。然而金塊防線在下半場徹底失守，前鋒戈登（Aaron Gordon）更在末節因連續怒斥裁判連吞2次技術犯規遭到驅逐出場，金塊無力回天，在主場吞下慘敗。今日聯盟進行了多場激烈對決，騎士今日以127：125在延長賽擊敗灰狼，灰狼少主愛德華茲（Anthony Edwards）狂飆全場最高47分，但騎士在米契爾（Donovan Mitchell）攻下26分帶領下於延長賽逆轉險勝。塞爾提克以134：99勝公牛，綠衫軍團隊火力全面碾壓，普里查德（Payton Pritchard）飆進28分率隊大勝35分。而獨行俠超級狀元新人佛拉格（Cooper Flagg）狂砍29分，力壓同樣攻下29分大三元的熱火球星阿德托昆博，以113：109送給熱火開季4連敗。雷霆在多名主力傷退下展現深度，米契爾（Ajay Mitchell）狂轟生涯新高30分，率雷霆125：114擊退格林（Jalen Green）拿下4連勝。火箭在中鋒申京（Alperen Sengun）斬獲29分，主場以120：110老鷹：擊退老鷹。