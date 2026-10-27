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磺港溪再造完工啟用 淡水河水岸四大河段分期施工

六處都市溪圳改善全數完工 霧裡薛圳指定市定古蹟

民生水資源再生廠啟用 敦北地下大排已開工

市府早已與民間團體合作 公民參與並非從零開始

淡水河水質近四年改善17% 污水接管率全台第一

針對民進黨台北市長候選人沈伯洋提出「台北水文化復興運動」，並批評台北市政府過去缺乏水文化治理思維，台北市工務局今（27）日嚴正澄清，相關說法完全不符合事實。台北市早在2020年就已提出「水文化復興運動」理念，多年來持續推動水岸再造、舊水圳復興、河川整治、水資源循環及公民參與，相關工程不僅陸續完工啟用，更有具體成果獲得肯定。工務局今透過新聞稿指出，2020年6月，水利處即已辦理「市區排水系統環境營造規劃工作」，當時便明確提出「水文化復興運動」理念，內容涵蓋舊水路盤點、生態營造、地方文化、公民參與及願景工作坊。蔣萬安市長上任後，更進一步將水文化理念轉化為具體工程與治理成果。工務局指出，今年4月18日竣工啟用的「磺港溪再造工程」，透過都市計畫變更，實踐「還地於河」，恢復自然溪流型態，並整合奇岩公園、步行空間、複層植栽及滯洪功能，打造兼顧防洪、生態與休憩的親水環境。工務局提到，蔣萬安市長早在2024年就已拍板推動「淡水河水岸空間環境營造工程」，並於2025年8月27日親自主持開工。工程分為四大河段分期施作，預計2028年底完成，其中「敦煌水上遊憩基地」預計今年11月中旬完工。工務局表示，水利處早已完成六處都市溪圳環境改善工程，包括北投水磨坑溪、舊貴子坑溪、南港九如綠地、信義東大排、信義西大排及大安民族實中。其中，2025年7月31日完工的「大安區民族實中周邊排水及校園環境營造工程」，透過居民工作坊，結合雨水回收、水道景觀及校園環境，重現瑠公圳歷史意象。2025年7月，市府公告指定溫州街45巷「霧裡薛圳第二支線明渠」為市定古蹟，保存台北早期水圳系統的重要歷史見證。工務局進一步指出，今年5月8日啟用的「民生水資源再生廠」，設計每日可處理4萬噸污水，規劃每日產製1萬噸再生水。2025年4月21日開工的「濱江水資源再生中心」，預計2030年完工，屆時每日可處理16萬噸污水，逐步朝台北市污水完全自主處理的目標邁進。今年7月18日開工的「敦北地下大排」，規劃約3.2萬立方公尺滯洪容量，預計2029年底完工，將改善敦化北路、台北小巨蛋及周邊地區積淹水風險；中山抽水站擴建工程也已於今年2月開工。工務局再指，今年7月至9月，環保局就已與「台北市大員水文化復興協會」合作，推出「淨零新生活．水運動」，規劃16條城市水文走讀路線，並於10月9日辦理成果研討會。此外，2026年度「台北水旅行」也整合翡翠水庫管理局、台北自來水事業處、衛生下水道工程處及水利處等機關，串聯水源、供水、污水處理及防洪等環境教育課程。工務局表示，環保局也指出，依河川污染指標（RPI）三年移動平均觀察，2007年至2026年改善率已超過40%，水質已脫離嚴重污染程度；近四年台北市轄內淡水河水質改善幅度更達17%。截至今年9月，台北市污水下水道接管率已達83.72%，高居全台第一，市府仍持續以每年至少新增1萬戶接管為目標。預計2030年每日污水處理量可達97.5萬噸，再生水量提升至13.6萬噸。最後，北市府表示，沈委員應先做足功課，城市治理不是文字遊戲，更不是把別人做過的事重新包裝，就能當成自己的創見，請先了解事實，切勿抹煞第一線同仁的努力。