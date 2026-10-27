饗食天堂官網最新公告，12月1日起要調漲價格，除了平日下午茶維持758元不變之外，其餘的用餐時段餐費都貴30元。由於饗食天堂今年1月1日才剛宣布調漲30元餐費，沒想到10個月過後二度調漲，讓不少老饕都表示：「真的快要回不去了....」、「原本覺得千元buffet還有選擇，年初剛跨過線現在又繼續漲！」此外，業者日前也公告，12月起旗下饗食天堂、果然匯將全面實施訂位預付訂金，民眾如果12月後要去用餐要特別留意相關規定。
饗食天堂宣布12月漲價！平日下午茶價格不變、其餘餐期漲30元
根據饗食天堂官網最新公告，12月1日起，除了平日下午茶維持758元不變之外，其餘的用餐時段皆調漲30元，漲幅介於2.7%至3.2%。
最新的價格表顯示，周一至周五午餐從928元漲到958元；下午茶維持758元；晚餐從1028元漲到1058元；周六、日及例假日午餐從1028元漲到1058元，下午茶從928元漲到958元，晚餐從1128元漲到1158元，以上價格都還要收10%服務費。
饗食天堂10個月二度喊漲！12月起漲價+訂位也要付訂金
除了公告漲價之外，饗賓集團也在日前宣布，旗下饗食天堂、果然匯自12月1日起訂位全面實施預付訂金，依訂位人數收取不同金額。如果4人以下將收取500元訂金、5人至8人收1000元、9至12人收1500元、13至16人2000元等，因此12月過後要去吃饗食天堂、果然匯的話，民眾要記得留意相關規定。
消息曝光後也立刻被轉到社群平台「Threads」討論，由於今年1月1日饗食天堂才剛漲價30元，如今才10個月又宣布漲價，不少老饕都表示：「CP值最高的buffet時代已經過了」、「以後吃個饗食天堂會不會都要2000元」、「一年漲價兩次是真的有點扯....等於漲價60元了」、「以前下午茶500多元，現在加上服務費都要800多啦！」、「以前吃晚餐才800、900元吧！現在竟然已經要1050元了」。
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根據饗食天堂官網最新公告，12月1日起，除了平日下午茶維持758元不變之外，其餘的用餐時段皆調漲30元，漲幅介於2.7%至3.2%。
最新的價格表顯示，周一至周五午餐從928元漲到958元；下午茶維持758元；晚餐從1028元漲到1058元；周六、日及例假日午餐從1028元漲到1058元，下午茶從928元漲到958元，晚餐從1128元漲到1158元，以上價格都還要收10%服務費。
除了公告漲價之外，饗賓集團也在日前宣布，旗下饗食天堂、果然匯自12月1日起訂位全面實施預付訂金，依訂位人數收取不同金額。如果4人以下將收取500元訂金、5人至8人收1000元、9至12人收1500元、13至16人2000元等，因此12月過後要去吃饗食天堂、果然匯的話，民眾要記得留意相關規定。
消息曝光後也立刻被轉到社群平台「Threads」討論，由於今年1月1日饗食天堂才剛漲價30元，如今才10個月又宣布漲價，不少老饕都表示：「CP值最高的buffet時代已經過了」、「以後吃個饗食天堂會不會都要2000元」、「一年漲價兩次是真的有點扯....等於漲價60元了」、「以前下午茶500多元，現在加上服務費都要800多啦！」、「以前吃晚餐才800、900元吧！現在竟然已經要1050元了」。