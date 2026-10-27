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NBA 2026-27開季不敗球隊一覽（截至10月27日）

分區聯盟 球隊名稱 開季戰績 場均得分 場均失分 淨勝分差 近況備註 東區 底特律活塞 3勝0敗 118.3 105.7 +12.6 東區唯一不敗球隊、開季3連勝獨走 西區 休士頓火箭 4勝0敗 120.8 111.0 +9.8 4連勝並列西區龍頭，森貢狀態火燙 西區 奧克拉荷馬雷霆 4勝0敗 111.3 100.8 +10.5 防守效率頂級，克服傷病潮維持不敗 西區 曼菲斯灰熊 4勝0敗 116.8 107.0 +9.8 客場3勝0敗，本季最大黑馬打出驚奇 西區 洛杉磯湖人 3勝0敗 128.0 115.0 +13.0 場均得分聯盟第一，進攻火力全開 西區 波特蘭拓荒者 2勝0敗 126.0 101.5 +24.5 淨勝分+24.5冠絕聯盟，青年軍展現競爭力

隨著曼菲斯灰熊隊今（27）日在客場以110：105力克猶他爵士隊、強勢豪取開季4連勝，NBA 2026-27新賽季常規賽版圖出現劇烈震盪！根據美媒《Underdog NBA》最新統計，隨著灰狼今日不敵騎士、熱火吞下4連敗，全聯盟至今維持「不敗金身」的球隊僅剩下最後6支。其中，東區群雄混戰下僅剩底特律活塞隊一隊獨走，而西區則呈現5強鼎立局面，上季僅拿下25勝的曼菲斯灰熊隊開季打出4勝0敗登頂，成為開季至今最讓人驚豔的超級黑馬。東區開季戰況異常激烈，多支傳統勁旅紛紛遭遇滑鐵盧。開季打出驚艷表現的底特律活塞隊（3勝0敗），靠著每場平均攻下118.3分、淨勝分高達+12.6的強大攻防表現，成為東區目前唯一一支尚未品嘗過輸球滋味的球隊，獨坐東區龍頭寶座。緊追在活塞身後的則是費城76人隊（3勝1敗）與夏洛特黃蜂隊（3勝1敗）；波士頓塞爾提克隊（2勝1敗）、克里夫蘭騎士隊（2勝1敗）與多倫多暴龍隊（2勝1敗）則維持2勝戰績並列前段班。反觀邁阿密熱火隊開季苦吞0勝4敗墊底，紐約尼克隊與布魯克林籃網隊也陷入0勝3敗低潮，東區兩極分化態勢明顯。相較於東區的活塞一枝獨秀，西區競爭則呈現白熱化的不敗混戰，目前共有5支球隊尚未吞敗，休士頓火箭（4勝0敗）攻守均衡位居西區龍頭。奧克拉荷馬雷霆（4勝0敗）儘管接連折損威廉斯（Jalen Williams）與華勒斯（Cason Wallace），衛冕軍依然展現深厚底蘊，連戰皆捷維持完美戰績。曼菲斯灰熊（4勝0敗）則堪稱全聯盟最大驚奇！歷經上賽季的傷病與低潮，灰熊開季4戰客場豪奪3勝，今日擊退爵士後正式完成開季4連勝，防守強度全面回歸。至於洛杉磯湖人（3勝0敗）在唐西奇（Luka Doncic）帶領紫金軍團打出每場平均128.0分的聯盟第一火力，以3戰全勝緊追在後。波特蘭拓荒者（2勝0敗）開季打出每場淨勝+24.5分的恐怖數據，打出強勢開局。